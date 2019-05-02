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02 травня 2019, четвер, 12:20 21
Політика 2019-05-02T15:30:06+03:00
Українські Новини
Росія відмовилася видати Україні підозрюваних у причетності до трагедії в Одесі 2 травня 2014

Росія відмовилася видати Україні підозрюваних у причетності до трагедії в Одесі 2 травня 2014

Росія відмовилася видати Україні і надала російське громадянство 2 колишнім керівникам одеської міліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій, підозрюваним у причетності до трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року.

Про це на прес-конференції сказала голова Моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини в Україні Фіона Фрейзер, передають Українські Новини.

"2 вищим посадовим особам, визначеним як підозрювані в цих кримінальних справах, вдалося втекти... Ймовірно, вони отримали громадянство РФ. За інформацією Генеральної прокуратури України, запити про екстрадицію, спрямовані в Росію, залишилися без відповіді", - сказала вона.

Глава місії ООН зазначила, що мова йде про екс-заступника начальника Управління Міністерства внутрішніх справ в Одеській області Дмитра Фучеджі і екс-начальника Головного управління ДСНС в Одеській області Володимира Боделана.

Як повідомляли Українські Новини, за оцінкою моніторингової місії ООН, розслідування одеської трагедії 2 травня 2014 неефективне.

Раніше, 18 вересня 2017 року, Іллічівський міський суд Одеської області виправдав Сергія Долженкова, Євгенія Мефедова і ще 17 обвинувачених в організації масових заворушень, що спричинили загибель 48 осіб 2 травня 2014 року на Грецькій площі в Одесі.

Тим часом, у Чорноморську незадоволені виправдувальним вироком стосовно фігурантів "справи 2 травня", намагалися штурмувати будівлю суду.

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