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02 травня 2019, четвер, 11:55 10
Верховна Рада і партії 2019-05-02T12:00:03+03:00
Українські Новини
Кононенко вбачає загрозу федералізації в проекті Виборчого кодексу

Кононенко вбачає загрозу федералізації в проекті Виборчого кодексу

Ігор Кононенко. Фото: day.kiev.ua
Ігор Кононенко. Фото: day.kiev.ua

Перший заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" у Верховній Раді Ігор Кононенко вважає, що проект Виборчого кодексу (№3112-1) несе загрозу федералізації.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Сегодня", передають Українські Новини.

"Будучи прихильником унітарної держави, я не голосував за прийнятий у першому читанні Виборчий кодекс з однієї простої причини: там закладені регіональні списки. Це відразу ж стимул для створення регіональних партій, потім піде федералізація країни. Я досить добре знаю європейську історію і приклад колишньої Югославії", - сказав Кононенко.

Депутат зазначив, що у Франції та Великобританії діє мажоритарна система на виборах, і вважає заяви про корупційні ризики при нинішній системі перебільшеними.

Однак парламентарій підтримав в інтерв'ю пропорційну систему з відкритими списками.

"Сама ж ідея пропорційної системи з відкритими списками гарна, я її підтримую. Але який її вид підходить саме Україні, потрібно сідати і аналізувати. У Виборчому кодексі, який вже прийнятий у першому читанні, є багато хороших речей. Але в регіональних списках я бачу небезпеку для України повторити шлях Югославії", - вказує Кононенко.

Він також виступив за реформування парламенту за американською моделлю, коли у верхню палату обиралися б депутати від регіонів за мажоритарною системою, а в нижній - за пропорційною системою з відкритими списками.

Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді 2017 року Рада прийняла за основу проект Виборчого кодексу.

Крім того Бойко хоче поміняти "корупційну мажоритарку".

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