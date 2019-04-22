Бойко хочет поменять "коррупционную мажоритарку"

"Оппозиционная платформа – За жизнь" Будет инициировать изменение избирательной системы. Об этом основатель Оппозиционной платформы – За жизнь, народный депутат Юрий Бойко заявил в эфире телеканала "Интер" в воскресенье, 21 апреля.

Он акцентировал на важности перехода к пропорциональной избирательной системе с открытыми списками.

"Парламент будет так же не работать, как он не работал пять лет. Наша политическая сила будет инициировать изменение избирательной системы. Мажоритарка в том виде, в котором она сейчас есть, — это прямой путь к политической коррупции. Людей сначала довели до нищеты, а потом их вынуждают продавать голоса. И это одна из причин, почему принимались такие драконовские антинародные бюджеты. Собирали мажоритарщиков, давали им какие-то "блага" на их округа, и они голосовали, обирая людей, которые делегировали им свое представительство в парламенте", — сказал оппозиционный политик.

"У нас, вообще-то, парламентско-президентская республика, и парламент должен играть значительную роль в жизни страны. То, что он превратился в придаток националистической "партии войны" — это беда. И это нужно менять", — подчеркнул Юрий Бойко.

Он также отметил, что антинародная политика уходящей власти должна быть пересмотрена.

"Я думаю, что уходящая власть, уходящее правительство будут демонстрировать лояльность к МВФ, потому что им уже все равно. Будут демонстрировать, что они, мол, хорошие, а те, кто против повышения цен на газ – ретрограды и популисты. Но на самом деле люди доведены до отчаяния, и мы будем отстаивать снижение цены на газ, особенно с учетом переговоров, которые мы провели в РФ. Избиратели говорили мне: вам наказ – мир и сделайте жизнь людей лучше. Мы этого обязательно добьемся", — резюмировал основатель Оппозиционной платформы – За жизнь.