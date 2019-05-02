Розслідування одеської трагедії 2 травня 2014 неефективне, - моніторингова місія ООН

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини в Україні вважає неефективним розслідування українськими правоохоронцями масової загибелі людей під час заворушень в Одесі 2 травня 2014 року.\r\nПро це на прес-конференції сказала голова місії ООН Фіона Фрейзер, передають Українські Новини.\r\nВона зазначила, що з 29 обвинувачених у масових заворушеннях 28 були сепаратистами.\r\nПри цьому в сутичках брали участь як сепаратисти, так і проукраїнські активісти.\r\n"Розслідування поліції щодо масових заворушень було вибірковим і упередженим", - заявила Фрейзер.\r\nВона підкреслила, що 5 з 6 вбивств в центрі Одеси 2 травня 2014 року досі не розслідувані.\r\nТакож не розслідувана загибель 42 людей під час пожежі у Будинку профспілок.\r\n"Неефективність розслідування і відсутність відповідальності відображає недосконалість правосуддя України", - сказала голова Моніторингової місії ООН.\r\nЗа її словами, низка активістів систематично зриває судові засідання у справі одеської трагедії 2 травня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 18 вересня 2017 року Іллічівський міський суд Одеської області виправдав Сергія Долженкова, Євгенія Мефедова і ще 17 обвинувачених в організації масових заворушень, які призвели до загибелі 48 осіб 2 травня 2014 року на Грецькій площі в Одесі.\r\nУ Чорноморську незадоволені виправдувальним вироком щодо фігурантам "справи 2 травня", намагалися штурмувати будівлю суду.\r\nПізніше стало відомо, що двох виправданих фігурантів справи "2 травня" знову заарештували.