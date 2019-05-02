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02 травня 2019, четвер, 11:42 15
Зовнішня політика 2019-05-02T12:30:01+03:00
Українські Новини
Розслідування одеської трагедії 2 травня 2014 неефективне, - моніторингова місія ООН

Розслідування одеської трагедії 2 травня 2014 неефективне, - моніторингова місія ООН

Трагедія 2 травня в Одесі. Скріншот відео з youtube.сом/Sanya Sablya
Трагедія 2 травня в Одесі. Скріншот відео з youtube.сом/Sanya Sablya

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини в Україні вважає неефективним розслідування українськими правоохоронцями масової загибелі людей під час заворушень в Одесі 2 травня 2014 року.

Про це на прес-конференції сказала голова місії ООН Фіона Фрейзер, передають Українські Новини.

Вона зазначила, що з 29 обвинувачених у масових заворушеннях 28 були сепаратистами.

При цьому в сутичках брали участь як сепаратисти, так і проукраїнські активісти.

"Розслідування поліції щодо масових заворушень було вибірковим і упередженим", - заявила Фрейзер.

Вона підкреслила, що 5 з 6 вбивств в центрі Одеси 2 травня 2014 року досі не розслідувані.

Також не розслідувана загибель 42 людей під час пожежі у Будинку профспілок.

"Неефективність розслідування і відсутність відповідальності відображає недосконалість правосуддя України", - сказала голова Моніторингової місії ООН.

За її словами, низка активістів систематично зриває судові засідання у справі одеської трагедії 2 травня.

Як повідомляли Українські Новини, 18 вересня 2017 року Іллічівський міський суд Одеської області виправдав Сергія Долженкова, Євгенія Мефедова і ще 17 обвинувачених в організації масових заворушень, які призвели до загибелі 48 осіб 2 травня 2014 року на Грецькій площі в Одесі.

У Чорноморську незадоволені виправдувальним вироком щодо фігурантам "справи 2 травня", намагалися штурмувати будівлю суду.

Пізніше стало відомо, що двох виправданих фігурантів справи "2 травня" знову заарештували.

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