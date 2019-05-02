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02 травня 2019, четвер, 11:34 12 Документ
Кабмін 2019-05-02T11:36:53+03:00
Українські Новини
Супрун заробила вдвічі менше своїх заступників незважаючи на надбавки і відрядні

Супрун заробила вдвічі менше своїх заступників незважаючи на надбавки і відрядні

Уляна Супрун
Уляна Супрун

Заробітна плата виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун за березень становила 26,3 тис. гривень, її заступників - від 52,7 тис. до 68,7 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 67,8 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства охорони здоров'я на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Супрун в березні, становила 26 294 гривні, з яких посадовий оклад становить 10 500 гривень, надбавка за вислугу років - 630 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 7 875 гривень, надбавка за роботу з таємними документами - 1 575 гривень, витрати - 5 714 гривень.

Зарплата заступників міністра Романа Ілика становила 57,7 тис. гривень, Павла Ковтонюка - 60,7 тис. гривень, Олександра Лінчевського - 68,7 тис. гривень, Ольги Стефанишиної - 52,7 тис. гривень і держсекретаря Артема Янчука - 67,8 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Супрун в лютому залишилася без премії, але отримала великі відрядні.

Раніше стало відомо, що Супрун заробляє менше за всіх своїх заступників.

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