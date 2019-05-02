"Газпром" оскаржить у суді арешт люксембурзьких активів за зверненням "Нафтогазу"

Компанія "Газпром" (Росія) оскаржить в суді арешт активів у Люксембурзі за зверненням Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Про це йдеться у річному звіті "Газпрому", передають Українські Новини.

"15 квітня 2019 року "Газпром" в цілях захисту своїх прав звернувся в суд Люксембургу з заявою про оскарження арешту і вступ в процес", - йдеться в ньому.

Наголошується, що 15 лютого 2019 року "Нафтогаз" направив на адресу люксембурзьких підрозділів найбільших банків і "Газ Капітал С. А." повідомлення про арешт будь-якої заборгованості і активів "Газпром" в Люксембурзі.

Як повідомляли Українські Новини, переговори "Нафтогазу" з "Газпромом" з транзиту газу поновляться в травні.

Тим часом, Росія готова продовжити контракт по транзиту газу через Україну в разі врегулювання спору між "Нафтогазом" і "Газпромом" в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма (Швеція).

Раніше суд Англії призупинив виконання рішення щодо суперечки "Газпрому" з "Нафтогазом".