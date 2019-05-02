Нафтові ф'ючерси дешевшають на тлі рекордного видобутку в США, що призвело до зростання комерційних запасів сировини. Водночас конфлікт між Сполученими Штатами, Іраном і Венесуелою підтримують світові ціни на нафту.

Вартість бареля липневої нафти Brent 2 травня на 8:45 за Києвом становила $ 71,92 (-0,36%). Барель червневої нафти WTI торгувався по $ 63,38 (-0,35%). Попередні торги за стандартам завершилися на рівні $ 72,18 і $ 63,60 відповідно, пише Enkorr.

"Ціни на сиру нафту різко впали, оскільки запаси в США зросли до найвищого рівня з 2017 р, - заявили в четвер у банку ANZ. - Це відбувається в той час, коли нафтопереробні заводи країни вступають у весняний період техобслуговування, що викликає побоювання з приводу слабкого попиту на сиру нафту і подальшого зростання запасів".

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня зросли до найвищого рівня з вересня 2017 р підскочив на 9,9 млн бар., - до 470,6 млн бар. При цьому видобуток нафти досягла нового рекорду в 12,3 млн бар./добу. (б/д). Водночас обсяги переробки сировини скоротилися, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA).

Однак за межами Сполучених Штатів нафтові ринки залишалися напруженими на тлі політичної кризи в Венесуелі, посилення санкцій США проти Ірану обмеження поставок ОПЕК.

Міністр енергетики Оману Мухаммед бен Хамад аль-Румхі напередодні заявив, що головною метою ОПЕК на червневому міністерському саміті буде продовження скорочень нафтовидобутку, які були розпочаті в січні. Всупереч подібному бажанням більшості членів картелю, йому, ймовірно, доведеться призупинити реалізацію угоди ОПЕК+.

"Багато чого буде залежати від обговорення ситуації в Венесуелі. Міністри мають оцінити, скільки додаткових барелів може знадобитися для заповнення розриву в поставках, який обумовлений не геологією, а геополітикою", - зазначили в канадському банку RBC Capital Markets.

Крім Венесуели, аналітики Fitch Solutions також попереджали про ризики поставок з Лівії, де громадянська війна загрожує відрізати нафтові родовища від ринків.

"У світлі зростаючої нестабільності в низці ключових виробників, особливо в Лівії і Венесуелі, зростають ризики [зриву поставок нафти на світові ринки]", - сказали в Fitch Solutions.

Для виробників жорсткі ринкові умови означають більш високий прибуток. Аналітики Bernstein Energy вважають, що поточні рівні цін відображають середні граничні витрати для більшості перерахованих виробників нафти.

"Ми опитали 50 найбільших нафтогазових компаній в світі, які котируються... Ґрунтуючись на річних звітах за 2018 р ми оцінюємо, що глобальні граничні витрати на нафту залишалися стабільними на рівні $ 71/бар., - говориться в аналітичній записці Bernstein. - Це відповідає поточним спотовими цінами, але вище довгострокової ціни на форвардну смугу нафти в $61/барр".

"Після того, як в 2018 р ціни на нафту виявилися вище за рівень витрат [на її виробництво], рентабельність галузі зросла більш ніж на 200% в 2018 р", - сказав в Bernstein. Завдяки цьому рентабельність галузі перебуває сьогодні "на найвищому рівні за останні 5 років".

Як повідомляли Українські Новини, Білорусь зупинила експорт бензину і дизпалива в Україну.

"Консалтингова група А-95" констатує зупинку експортних поставок нафтопродуктів з Білорусі та вважає за необхідне пошук альтернативних джерел поставки.

У квітні Росія заборонила експортувати нафту в Україну.