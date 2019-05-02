НБУ продовжує скуповувати валюту

Національний банк у період з 22 по 26 квітня купив на міжбанківському валютному ринку 80 млн доларів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ купив 80 млн доларів шляхом використання механізму Matching.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 584 млн доларів, продав – 108,5 млн доларів.

З початку року НБУ купив на міжбанку шляхом проведення інтервенцій 1113,1 млн доларів, а продав 188,43 млн доларів.

79,93 млн доларів з початку року було продано по інтервенції за єдиним курсом, а куплено – 514,1 млн доларів.

Також з початку року НБУ купив 15 млн доларів за запитом найкращої ціни.

В 2018 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк поліпшив прогноз міжнародних резервів в 2019 році з 20,6 млрд доларів до 21,2 млрд доларів.

Національний банк не прогнозує впливу на економіку і курс гривні торгових санкцій Росії проти України.