"Укрзалізниця" оприлюднила вартість квитків на поїзд Кошице-Мукачево

"Укрзалізниця" оприлюднила вартість квитка на поїзд Кошице (Словаччина) - Мукачево, який запустять з 9 червня. Про ціни повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Так, повідомляється, що квиток на поїзд Кошице-Мукачево буде коштувати 7,5 євро.

Наголошується, що з Мукачева в Словаччину можна буде доїхати рейковим автобусом по євроколії за чотири години. Поїзд курсуватиме за маршрутом Кошице - Чієрна над Тисою - Чоп - Мукачево.

Також у прес-службі повідомили, що поїзд почне курсувати із 9 червня. Розклад буде оголошено додатково, зараз йде його узгодження.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" не буде підвищувати ціни на квитки в 2019, однак розділить вагони на класи.

Раніше квитки на потяги подорожчали на 12%.