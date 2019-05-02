Вночі в Києві Toyota протаранила авто поліції, постраждав правоохоронець

Вчора ввечері, 1 травня, в Києві Toyota RAV4 зіткнулася з поліцейським Mitsubishi Outlander XL. В результаті зіткнення постраждав правоохоронець. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що аварія сталася близько 23:40.

За словами очевидців, Toyota проїжджала перехрестя, рухаючись з вулиці Володимиро-Либідської на вулицю Коновальця, тим самим перетинаючи вулицю Велику Васильківську. Поліцейський автомобіль рухався на великій швидкості по Великій Васильківській з синіми проблисковими маячками прямо у бік площі Льва Толстого. Як тільки правоохоронець за кермом Mitsubishi побачив, що горить червоний сигнал світлофора, він в останній момент включив звукову сирену, але швидкість залишалася колишньою. Дівчина за кермом Toyota не встигла зреагувати і протаранила пліч Outlander XL, який вилетів на тротуар. На щастя, пішоходів в той момент на шляху автомобіля не було.

ДТП з авто поліцейських в Києві. Фото: Інформатор

Наголошується, що в аварії постраждав правоохоронець, водій поліцейської машини. Він був госпіталізований з травмами шиї. У Toyota повністю розбита передня частина, а у Mitsubishi сильно вм'ятий лівий бік.

На місці працювали кілька нарядів патрульної поліції і "швидка". Деталі аварії встановлюють правоохоронці.

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