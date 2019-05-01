Через гучний скандал у відставку відправлений міністр оборони Британії, що радив Росії "стулити пельку"

Главу британського міністерства оборони Гевіна Вільямсона відправили у відставку після розслідування витоку інформації з закритих переговорів, повідомляє "BBC Україна".\r\nЙого замінить на посаді чинний міністр міжнародного розвитку Пенні Мордонт, яка стане першою жінкою на цій посаді.\r\n"Прем'єр-міністр сьогодні ввечері попросила Гевіна Вільямсона залишити уряд, втративши впевненість у його здатності працювати на посаді міністра оборони", - йдеться в повідомленні британського уряду від 1 травня.\r\nВ уряді повідомили, що рішення пов'язане з результатами розслідування витоку інформації з закритих переговорів, на яких обговорювали перспективи співробітництва з китайською компанією Huawei у створенні мереж 5G.\r\n\r\nСам Вільямсон, який був міністром оборони з 2017 року, спростовує свою причетність до витоку.\r\nРозслідування щодо витоку інформації розпочали після того, як видання Daily Telegraph 24 квітня повідомило про плани щодо використання продукції Huawei та занепокоєння в уряді через пов'язані з цим можливі ризики для національної безпеки.\r\nЗавдяки витоку стало відомо, що продукцію Huawei використовуватимуть в конструкції "некритичних" компонентів мережі 5G. Таким чином мається на увазі, що Huawei не постачатиме обладнання, яке може ідентифікувати мобільний пристрій і вирішити, як і куди спрямовувати телефонні дзвінки і передавати дані.\r\nПроти співробітництва Британії з китайською компанією активно виступали США та деякі міністри. Вони вважали, що це може стати загрозою для національної безпеки країни.\r\nВитік викликав скандал у британських ЗМІ, оскільки засідання Ради національної безпеки - місця зустрічі міністрів, які відповідають за безпеку країни - суворо конфіденційні.\r\nНа засіданні були присутні дев'ятеро осіб. Вільямсон один з перших заявив, що ані він, ані його команда не були винними у витоку інформації.\r\nДеякі політики вимагали кримінального розслідування цього випадку, а журналісти заявляли, що це порушення принципу свободи слова.\r\nВнутрішнє розслідування ініціював один з помічників Терези Мей.\r\nСам Вільямсон досі спростовує те, що він був джерелом витоку. Але як йдеться в листі Терези Мей про відставку Вільямсона, "іншої вірогідної версії того, як стався витік, не встановлено".\r\nЯк повідомляється, прем'єр-міністр зустрічалася з Вільямсоном у середу, 1 травня, і сказала йому, що має "вичерпні докази" його провини.\r\nФормального підтвердження про участь компанії Huawei у створенні мережі 5G не було. В офісі прем'єр-міністра заявляли, що остаточне рішення з цього приводу ухвалять наприкінці весни.\r\nКомпанія Huawei заперечує, що створює ризик для шпигунства або саботажу, а також те, що її контролює влада Китаю.\r\nЯк повідомляє "Російська служба BBC", Вільямсон відомий різкими заявами на адресу Росії. Так, 15 березня, кажучи про російську реакції на звинувачення в отруєнні Скрипалів у Солсбері, Гевін сказав, що "Росії потрібно забратися і стулити пельку".\r\nВільямсон займав жорстку позицію по відношенню до Росії, дорікаючи її в тому, що вона намагається втягнути Захід у гонку озброєнь і діє непрозоро.\r\n"Кремль переносить свої битви до "сірої зони", діючи без правил за допомогою шпигунства, військових, політичних, кібернетичних, економічних і навіть кримінальних інструментів, щоб підірвати позиції своїх конкурентів", - заявив Вільямсон на щорічній Мюнхенській конференції з безпеки в лютому.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, міністр оборони Вільямсон заявляв, що загроза Великобританії з боку РФ зростає. Також британські винищувачі проводжали скандальний "корабель ганьби" назад до РФ у 2017.\r\nТим часом в США китайську компанію Huawei звинуватили в кримінальних порушеннях.\r\n