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  • Через гучний скандал у відставку відправлений міністр оборони Британії, що радив Росії "стулити пельку"
01 травня 2019, середа, 23:21 20
Європа 2019-05-02T04:00:02+03:00
Українські Новини
Через гучний скандал у відставку відправлений міністр оборони Британії, що радив Росії "стулити пельку"

Через гучний скандал у відставку відправлений міністр оборони Британії, що радив Росії "стулити пельку"

Гевін Вільямсон. Фото: Gavin Williamson/Twitter
Гевін Вільямсон. Фото: Gavin Williamson/Twitter

Главу британського міністерства оборони Гевіна Вільямсона відправили у відставку після розслідування витоку інформації з закритих переговорів, повідомляє "BBC Україна".

Його замінить на посаді чинний міністр міжнародного розвитку Пенні Мордонт, яка стане першою жінкою на цій посаді.

"Прем'єр-міністр сьогодні ввечері попросила Гевіна Вільямсона залишити уряд, втративши впевненість у його здатності працювати на посаді міністра оборони", - йдеться в повідомленні британського уряду від 1 травня.

В уряді повідомили, що рішення пов'язане з результатами розслідування витоку інформації з закритих переговорів, на яких обговорювали перспективи співробітництва з китайською компанією Huawei у створенні мереж 5G.

Сам Вільямсон, який був міністром оборони з 2017 року, спростовує свою причетність до витоку.

Розслідування щодо витоку інформації розпочали після того, як видання Daily Telegraph 24 квітня повідомило про плани щодо використання продукції Huawei та занепокоєння в уряді через пов'язані з цим можливі ризики для національної безпеки.

Завдяки витоку стало відомо, що продукцію Huawei використовуватимуть в конструкції "некритичних" компонентів мережі 5G. Таким чином мається на увазі, що Huawei не постачатиме обладнання, яке може ідентифікувати мобільний пристрій і вирішити, як і куди спрямовувати телефонні дзвінки і передавати дані.

Проти співробітництва Британії з китайською компанією активно виступали США та деякі міністри. Вони вважали, що це може стати загрозою для національної безпеки країни.

Витік викликав скандал у британських ЗМІ, оскільки засідання Ради національної безпеки - місця зустрічі міністрів, які відповідають за безпеку країни - суворо конфіденційні.

На засіданні були присутні дев'ятеро осіб. Вільямсон один з перших заявив, що ані він, ані його команда не були винними у витоку інформації.

Деякі політики вимагали кримінального розслідування цього випадку, а журналісти заявляли, що це порушення принципу свободи слова.

Внутрішнє розслідування ініціював один з помічників Терези Мей.

Сам Вільямсон досі спростовує те, що він був джерелом витоку. Але як йдеться в листі Терези Мей про відставку Вільямсона, "іншої вірогідної версії того, як стався витік, не встановлено".

Як повідомляється, прем'єр-міністр зустрічалася з Вільямсоном у середу, 1 травня, і сказала йому, що має "вичерпні докази" його провини.

Формального підтвердження про участь компанії Huawei у створенні мережі 5G не було. В офісі прем'єр-міністра заявляли, що остаточне рішення з цього приводу ухвалять наприкінці весни.

Компанія Huawei заперечує, що створює ризик для шпигунства або саботажу, а також те, що її контролює влада Китаю.

Як повідомляє "Російська служба BBC", Вільямсон відомий різкими заявами на адресу Росії. Так, 15 березня, кажучи про російську реакції на звинувачення в отруєнні Скрипалів у Солсбері, Гевін сказав, що "Росії потрібно забратися і стулити пельку".

Вільямсон займав жорстку позицію по відношенню до Росії, дорікаючи її в тому, що вона намагається втягнути Захід у гонку озброєнь і діє непрозоро.

"Кремль переносить свої битви до "сірої зони", діючи без правил за допомогою шпигунства, військових, політичних, кібернетичних, економічних і навіть кримінальних інструментів, щоб підірвати позиції своїх конкурентів", - заявив Вільямсон на щорічній Мюнхенській конференції з безпеки в лютому.

Як повідомляли Українські Новини, міністр оборони Вільямсон заявляв, що загроза Великобританії з боку РФ зростає. Також британські винищувачі проводжали скандальний "корабель ганьби" назад до РФ у 2017.

Тим часом в США китайську компанію Huawei звинуватили в кримінальних порушеннях.

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