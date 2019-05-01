Супрун у Facebook розповіла про наслідки "лайкозалежності" для здоров'я і користь реального спілкування

Спілкування в реальному житті, підтримка і відчуття близькості, мають набагато більше переваг, ніж спілкування в соціальних мережах.

Про це повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Так Супрун висловилася про ініціативу Instagram відмовитися від показу лайків заради психічного здоров'я користувачів.

"Останнім часом експерти багато говорять про шкоду соціальних мереж для здоров’я. До прикладу, про те, що вони роблять людей більш самотніми. Дослідження вказують, що кількість віртуальних друзів не підтверджує нашу соціалізованість та готовність спілкуватися, часом навпаки впливає на відчуття самотності в реальному житті", - розповіла Супрун.

Також, за словами в.о. міністра, дослідження підтверджують появу додаткового стресу, підвищення почуття тривоги, погіршення настрою і навіть депресії після взаімодії в соцмережах. До негативних наслідків відносять і розвиток залежності, зниження самооцінки і порушення сну.

Крім того, Супрун назвала 5 фактів про "лайкозалежність" і розповіла про її вплив на здоров'я:

Отримати лайк — один з вагомих мотиваторів будь-якої діяльності в багатьох соцмережах. Лайки є основною причиною, чому люди розміщують публікації. Багато людей також шукають відчуття підтримки, коли публікують щось в соціальних мережах. Інвестиція у взаємовідносини у вигляді того самого лайка, збільшує відчуття підтримки. Такі прояви уваги найбільш ефективні, коли адресовані нам від близьких нам людей. В одному з опитувань серед підлітків, Instagram був визнаний платформою, що має найбільший негативний вплив на психічне здоров'я. Вони вважають, що ця соціальна мережа пов'язана з високим рівнем тривоги, депресії, залякуванням і страхом втрачених можливостей - відчуттям, що потрібно завжди залишатися на зв'язку, щоб нічого не пропустити. У тому числі вони досить багато переживали, скільки лайків отримають їхні фото. Фото в цій соціальній мережі можуть створювати нереалістичні очікування стосовно свого зовнішнього вигляду та сприяти низькій самооцінці. Саме Instagram, де персональні фотографії займають центральне місце серед контенту, сильно впливає на появу таких відчуттів. Науковці також зазначають, що такі “винагороди” як лайк чи коментар стимулюють вироблення дофаміну, як й інші приємні для нас речі. Втім, в соціальних мережах ми отримуємо як позитивні, так і негативні “винагороди”, що, безумовно, матиме вплив на психічне здоров’я.

"Пам’ятайте, іноді важливо та корисно бути поза зоною досяжності. Тому намагайтеся балансувати час, який ви проводите в соціальних мережах та телефонах", - резюмувала в.о. міністра.

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