Секретар міськради Кривого Рогу Маляренко задекларував 1,3 млн гривень доходів

Секретар Криворізької міської ради Сергій Маляренко задекларував 1 316 188 гривень доходів за 2018 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Згідно з інформацією в декларації, зарплата Маляренка становить 659 431 гривню, дохід від відчуження рухомого майна - 312 810 гривень, кредитні кошти банку - 343 947 гривень.

Він не задекларував грошові активи.

У власності Маляренка житловий будинок площею 395 кв. м у Кривому Розі.

У його власності автомобіль Toyota Camry 2018 року випуску.

Як повідомляли Українські Новини, в Кривому розі топ-чиновниця Мін'юсту взяла 500 тисяч гривень хабара за сприяння на торгах СЕТАХ. Також Дніпропетровський губернатор Резніченко задекларував квартиру, 2 будинки та 11 земельних ділянок.

Тим часом проїзд у Кривому Розі подорожчав.