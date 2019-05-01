У Краматорську військовий загинув, врізавшись на автомобілі в маршрутку

Вранці 1 травня в Краматорську (Донецька область), на перетині вулиць К. Гампера і магістральної О. Тихого, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, повідомляє "Общежитие".

Автомобіль ВАЗ 2115, в якому знаходилися військовослужбовці, врізався в задню частину мікроавтобуса-маршрутки. В результаті один з військовослужбовців, який був на передньому пасажирському сидінні, загинув, водій і другий пасажир отримали тяжкі травми.

Смертельна ДТП у Краматорську.

Як повідомляє поліція Краматорська, автомобіль під керуванням водія 1986 року народження скоїв зіткнення з маршрутним автобусом, який зупинився, пропускаючи зустрічний транспорт. В результаті ДТП помер пасажир автомобіля. В автобусі двоє громадян отримали легкі тілесні ушкодження.

Смертельна ДТП у Краматорську. Фото: "Общежитие"

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)".

Смертельна ДТП у Краматорську. Фото: "Общежитие"

Як повідомляли Українські Новини, у Києві військова вантажівка врізалася в Chevrolet з дитиною в салоні. Також вночі в Миколаєві врізався в дерево автомобіль з військовими.

Раніше під Києвом вантажівка влетіла у військовий тягач.