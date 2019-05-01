Поліція ввела контроль на в'їзд до Одеси через роковини трагедії в Будинку профспілок

Поліція ввела контроль на в'їзд автотранспорту в Одесу через роковини сутечок в Одесі, в яких загинуло багато українців.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передають Українські Новини.

За його даними, 2 травня розпочнеться посилене патрулювання центральних вулиць Одеси, тимчасово буде обмежено рух.

Усі колони учасників масових акцій будуть супроводжувати підрозділи поліції.

Він також закликав учасників масових заходів не приносити заборонені предмети і символіку.

З метою недопущення порушень громадського порядку на Куликовому полі та Соборній площі будуть введені тимчасові обмеження.

Вхід у зазначені місця буде здійснюватися тільки через встановлені там фільтраційні пункти.

Також у цих районах діятимуть обмеження руху транспорту.

2 травня 2014 року в Одесі пыд час протистоянь між сепаратистами та українськими учасниками мітингу загинуло 48 людей.

Після жахливої трагедії голова обласної адміністрації Володимир Немировський покинув свій пост, а начальник обласної міліції Дмитро Фучеджі, якого звинувачували у сприянні сепаратистам та організації заворушень, зник.

Як повідомляли Українські Новини, напередодні роковини трагедії в одеському Будинку профспілок біля будівлі з'явилася шашлична. Раніше паркан біля Будинку профспілок в Одесі пофарбували у червоно-чорний.

Також в Одесі радикали побили людину, яка несла квіти на Куликовому полі.