Поліція ввела контроль на в'їзд до Одеси через роковини трагедії в Будинку профспілок

Поліція ввела контроль на в'їзд автотранспорту в Одесу через роковини сутечок в Одесі, в яких загинуло багато українців.\r\nПро це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передають Українські Новини.\r\nЗа його даними, 2 травня розпочнеться посилене патрулювання центральних вулиць Одеси, тимчасово буде обмежено рух.\r\nУсі колони учасників масових акцій будуть супроводжувати підрозділи поліції.\r\nВін також закликав учасників масових заходів не приносити заборонені предмети і символіку.\r\nЗ метою недопущення порушень громадського порядку на Куликовому полі та Соборній площі будуть введені тимчасові обмеження.\r\nВхід у зазначені місця буде здійснюватися тільки через встановлені там фільтраційні пункти.\r\nТакож у цих районах діятимуть обмеження руху транспорту.\r\n2 травня 2014 року в Одесі пыд час протистоянь між сепаратистами та українськими учасниками мітингу загинуло 48 людей.\r\nПісля жахливої трагедії голова обласної адміністрації Володимир Немировський покинув свій пост, а начальник обласної міліції Дмитро Фучеджі, якого звинувачували у сприянні сепаратистам та організації заворушень, зник.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, напередодні роковини трагедії в одеському Будинку профспілок біля будівлі з'явилася шашлична. Раніше паркан біля Будинку профспілок в Одесі пофарбували у червоно-чорний.\r\nТакож в Одесі радикали побили людину, яка несла квіти на Куликовому полі.