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27 апреля 2019, суббота, 22:00 123
Общество 2019-04-27T22:18:30+03:00
Українські Новини
Накануне годовщины трагедии в одесском Доме профсоюзов возле здания появилась шашлычная

Накануне годовщины трагедии в одесском Доме профсоюзов возле здания появилась шашлычная

Накануне годовщины пожара в Доме профсоюзов в Одессе, который произошел 2 мая 2014 года, журналисты посетили площадь Куликово поле, где находилось здание, и обнаружили шашлычную на месте трагедии, сообщает "Думская".

На заднем дворе здания соорудили беседку с кирпичным мангалом. Охрана запрещала снимать шашлычную, угрожая физической расправой.

В свою очередь председатель Федерации профсоюзов Одесской области Вячеслав Буратынский заявил, что не знает, кто установил мангал, однако ничего плохого в этом не видит.

"Возможно, это строители сделали, но если честно, я проблем не вижу - он никому не мешает", - заявил Буратынский.

2 мая 2014 года в результате уличных беспорядков, вызванных противостоянием активистов "Антимайдана" и "Евромайдана", в Доме профсоюзов произошел масштабный пожар, унесший 42 человеческие жизни.

Мангал возле Дома профсоюзов. Фото: Мангал возле Дома профсоюзов. Фото: "Думская"

С 2017 года в здании идет ремонт. При этом прокуратура судилась с Федерацией профсоюзов, добиваясь возврата Дома профсоюзов в госсобственность. Здание хотели передать под штаб ВМСУ, однако суд встал на сторону ФПУ.

Как сообщали Українські Новини, ​забор возле Дома профсоюзов в Одессе выкрасили в красно-черный.

Тем временем Дом профсоюзов на Майдане отреставрировали. Позже на Доме профсоюзов в Киеве установили вывеску KFC, а потом завернули ее в черный целофан.

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