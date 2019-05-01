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01 травня 2019, середа, 19:47 18
Події 2019-05-01T23:00:03+03:00
Українські Новини
Смертельна ДТП біля Львова: курсант на авто збив двох пішоходів, один з них загинув

Смертельна ДТП біля Львова: курсант на авто збив двох пішоходів, один з них загинув

Смертельне ДТП.
Смертельне ДТП.

Державне бюро розслідувань (ДБР) почало розслідувати смертельне ДТП за участю курсанта Львівського державного інституту внутрішніх справ.

Про це сказано в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

"Слідчі теруправління ДБР, розташованого в місті Львові, з'ясовують обставини аварії за участю курсанта Львівського державного інституту внутрішніх справ. На автодорозі у Сколівському районі Львівської області, керуючи приватним автомобілем, курсант скоїв наїзд на двох пішоходів", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, один пішохід, хлопець 2000 року народження, був доставлений у реанімаційне відділення лікарні у стані коми з відкритою черепно-мозковою травмою.

Другий пішохід, дівчина 2002 року народження, загинула на місці ДТП від отриманих травм.

Зазначається, що водій у результаті зіштовхнення також отримав травми і був доставлений у хірургічне відділення лікарні для проведення операції.

За попередніми висновками лікарів, курсант був тверезий.

За фактом ДТП порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Як повідомляли Українські Новини, ДБР почало розслідувати обставини смерті затриманого в патрульному автомобілі в Сумах.

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