У Рівному через борги відключили гарячу воду

ТОВ "Рівнетеплоенерго" відключило з 1 травня централізоване гаряче водопостачання у місті через заборгованість споживачів.

Про це йдеться в повідомленні підприємства в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Враховуючи погіршення економічної ситуації на підприємстві через ваші боргги за спожиті послуги, а також через несподіване підвищення ціни на газ з боку НАК "Нафтогаз" 15% для теплопостачань підприємств з 1 травня, з сьогоднішнього дня, після численних попереджень, централізоване гаряче водопостачання у місті припинено", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, виняток становлять споживачі, які отримують гарячу воду від котелень на твердому паливі.

Наголошується, що відновлення гарячого водопостачання всього міста буде відновлено при позитивній динаміці оплати отриманих послуг, а також після переводу необхідної кількості котелень на тверде паливо.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 травня українці будуть платити за комуналку за новими правилами.

Тим часом, киянам готують подорожчання гарячої води та тепла з 1 травня.

Також українці почали отримувати субсидії "живими" грошима.