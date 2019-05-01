У Рівному через борги відключили гарячу воду

ТОВ "Рівнетеплоенерго" відключило з 1 травня централізоване гаряче водопостачання у місті через заборгованість споживачів.\r\nПро це йдеться в повідомленні підприємства в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Враховуючи погіршення економічної ситуації на підприємстві через ваші боргги за спожиті послуги, а також через несподіване підвищення ціни на газ з боку НАК "Нафтогаз" 15% для теплопостачань підприємств з 1 травня, з сьогоднішнього дня, після численних попереджень, централізоване гаряче водопостачання у місті припинено", - йдеться в ньому.\r\nЗгідно з повідомленням, виняток становлять споживачі, які отримують гарячу воду від котелень на твердому паливі.\r\nНаголошується, що відновлення гарячого водопостачання всього міста буде відновлено при позитивній динаміці оплати отриманих послуг, а також після переводу необхідної кількості котелень на тверде паливо.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, з 1 травня українці будуть платити за комуналку за новими правилами.\r\nТим часом, киянам готують подорожчання гарячої води та тепла з 1 травня.\r\nТакож українці почали отримувати субсидії "живими" грошима.