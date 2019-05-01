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01 травня 2019, середа, 15:16 17
Суспільство 2019-05-01T16:45:02+03:00
Українські Новини
З 1 травня українці зможуть укладати колективні договори на житлово-комунальні послуги

З 1 травня українці зможуть укладати колективні договори на житлово-комунальні послуги

Комунальні послуги.
Комунальні послуги.

1 травня вступає в дію нова редакція закону "Про житлово-комунальні послуги", в якій передбачена можливість укладення колективного договору між мешканцями багатоквартирних будинків та виконавцями житлово-комунальних послуг.

Закон "Про житлово-комунальні послуги" набув чинності 10 грудня 2017 року, а 7 червня 2018 року введення документа в дію було відстрочено Верховною Радою до 1 травня 2019 року, передають Українські Новини.

Колективний договір буде укладатися між виконавцем послуги та особою, уповноваженою на це співвласниками.

Такою особою може бути керівник або співвласник будинку, правління житлово-будівельного кооперативу чи уповноважений на це орган управління ОСББ.

Колективні договори зможуть укладати за умови встановленого в будинку приладу обліку споживання послуги, також виключена можливість укладення колективного договору на послуги з газо - та електропостачання.

Поряд з колективними договорами споживачі послуг зможуть укладати індивідуальні договори з виконавцями послуг.

У разі укладення індивідуального договору плата споживача за комунальну послугу буде складатися з плати безпосередньо за саму послугу, плати за абонентське обслуговування (раніше входила в структуру тарифу, а тепер виділяється з нього) і плати за обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж.

У разі вибору колективного договору зі споживачів не буде стягуватися абонплата, але ремонт і обслуговування внутрішньобудинкових мереж буде здійснюватися співвласниками самостійно або з допомогою керуючого.

Тип договору з виконавцями послуг будуть вибирати споживачі окремо для кожного виду послуги.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 травня українці будуть платити за комуналку за новими правилами.

Тим часом, киянам готують подорожчання гарячої води та тепла з 1 травня.

Також українці почали отримувати субсидії "живими" грошима.

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