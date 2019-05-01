Дружина Зеленського купила в анексованому Криму елітну квартиру за півціни, - ЗМІ

Дружина новообраного президента України Володимира Зеленського Олена в 2013 році купила у колишнього депутата, бізнес-магната Олександра Буряка елітну квартиру в Лівадії, заплативши за неї менше половини ринкової вартості.

Про це повідомив Reuters.

Так, трикімнатну квартиру в житловому комплексі "Імператор" поряд з Лівадійським палацом на узбережжі Чорного моря Зеленська купила в квітні 2013 року за 163 893 доларів. Таким чином, ціна за квадратний метр становила близько 1263 долара.

"Ця квартира була виставлена на продаж у квітні агентством нерухомості "Причал 82" за ціною 790 668 доларів, тобто за ціною, вчетверо більше тієї, яку було заплачено в 2013 році", - сказано в матеріалі.

У 2012 році, згідно з даними сайту нерухомості domik.ua квартири в ЖК "Імператор" продавали за ціною від 3500 до 4000 доларів за квадратний метр.

На сайті indoor-estate.ru мінімальна вартість за квадратний метр квартири в цьому будинку в 2012 році склала 2800 долара.

Агент з нерухомості з Криму на умовах анонімності підтвердив Reuters, що квартири, подібні тим, що в ЖК "Імператор", зазвичай продавалися в 2013 році за ціною від 2500 до 3000 доларів за квадратний метр, проте ціна могла сягати і 5000 доларів.

Агентство не зміг з'ясувати, чому квартиру Зеленській продали за ціною, значно нижче ринкової. Ні Зеленський, ні його дружина не відповіли на прохання агентства про коментарі. А Олександр Буряк, який продав квартиру, відмовився коментувати агентству цю угоду.

В той же час олігарх Ігор Коломойський, якого пов'язують із Зеленським, заявив, що вважає, що Буряк продав квартиру Зеленському дешево, оскільки банк не мав ліквідності і йому необхідно було швидко зібрати готівку. Доказів на підтвердження цього твердження Коломойський не надав.

Крім цього Reuters вдалося з'ясувати, що на виборах президента 2019 Буряк був спостерігачем від Зеленського в рідному місті шоумена - Кривому Розі.

Як повідомляли Українські Новини, дружина Зеленського хоче залишитися поза "інформаційним полем" і працювати в "95 кварталі".

Раніше дружина Зеленського заявила, що не радила йому виходити до журналістів.