Дружина Зеленського купила в анексованому Криму елітну квартиру за півціни, - ЗМІ

Дружина новообраного президента України Володимира Зеленського Олена в 2013 році купила у колишнього депутата, бізнес-магната Олександра Буряка елітну квартиру в Лівадії, заплативши за неї менше половини ринкової вартості.\r\nПро це повідомив Reuters.\r\nТак, трикімнатну квартиру в житловому комплексі "Імператор" поряд з Лівадійським палацом на узбережжі Чорного моря Зеленська купила в квітні 2013 року за 163 893 доларів. Таким чином, ціна за квадратний метр становила близько 1263 долара.\r\n"Ця квартира була виставлена на продаж у квітні агентством нерухомості "Причал 82" за ціною 790 668 доларів, тобто за ціною, вчетверо більше тієї, яку було заплачено в 2013 році", - сказано в матеріалі.\r\nУ 2012 році, згідно з даними сайту нерухомості domik.ua квартири в ЖК "Імператор" продавали за ціною від 3500 до 4000 доларів за квадратний метр.\r\nНа сайті indoor-estate.ru мінімальна вартість за квадратний метр квартири в цьому будинку в 2012 році склала 2800 долара.\r\nАгент з нерухомості з Криму на умовах анонімності підтвердив Reuters, що квартири, подібні тим, що в ЖК "Імператор", зазвичай продавалися в 2013 році за ціною від 2500 до 3000 доларів за квадратний метр, проте ціна могла сягати і 5000 доларів.\r\nАгентство не зміг з'ясувати, чому квартиру Зеленській продали за ціною, значно нижче ринкової. Ні Зеленський, ні його дружина не відповіли на прохання агентства про коментарі. А Олександр Буряк, який продав квартиру, відмовився коментувати агентству цю угоду.\r\nВ той же час олігарх Ігор Коломойський, якого пов'язують із Зеленським, заявив, що вважає, що Буряк продав квартиру Зеленському дешево, оскільки банк не мав ліквідності і йому необхідно було швидко зібрати готівку. Доказів на підтвердження цього твердження Коломойський не надав.\r\nКрім цього Reuters вдалося з'ясувати, що на виборах президента 2019 Буряк був спостерігачем від Зеленського в рідному місті шоумена - Кривому Розі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, дружина Зеленського хоче залишитися поза "інформаційним полем" і працювати в "95 кварталі".\r\nРаніше дружина Зеленського заявила, що не радила йому виходити до журналістів.