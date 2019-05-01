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01 травня 2019, середа, 08:22 6
Життя 2019-05-01T09:15:01+03:00
Українські Новини
Google випустив новий святковий дудл

Google випустив новий святковий дудл

Google. Фото: google
Google. Фото: google

Сьогодні, 1 травня, Google випустив дудл на честь Міжнародного дня праці, який святкують у 143 країнах, у тому числі і в Україні.

Дудл можна побачити на стартовій сторінці Google, повідомляють Українські Новини.

Дудл до 1 травня. Фото: googleДудл до 1 травня. Фото: google

1 травня – свято, яке відзначають у пам'ять про протести робітників у Чикаго в 1886 році. Тоді 1 травня сотня тисяч робочих найбільших промислових центрів США вимагала ввести 8-годинний робочий день, а тому цей день вважають Днем загальнонаціональної боротьби за права робітників.

Перше травня як День праці вперше відзначили в 1980 році. Тоді пройшли масові демонстрації і страйки у Відні, Кракові, Празі, Будапешті, Мілані та Парижі.

Верховна Рада в 2017 році внесла зміни в статтю 73 Кодексу законів про працю, згідно з якими "День міжнародної солідарності трудящих" було перейменовано в День праці.

Як повідомляли Українські Новини, 22 квітня на честь дня Землі Google присвятив новий дудл планеті.

Раніше Google запустила в честь дня Всесвітньої павутини кумедний дудл.

А до Дня всіх закоханих Google створив романтичний дудл.

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