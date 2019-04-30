Зеленський обговорив з митрополитом УПЦ Онуфрієм ситуацію в релігійній сфері в Україні

Новообраний Президент Володимир Зеленський обговорив з предстоятелем Української православної церкви (у канонічній єдності з Московський патріархат), митрополитом Київським Онуфрієм ситуацію, що склалася в релігійній сфері в Україні.\r\nПро це йдеться в повідомленні інформаційно-просвітницького відділу УПЦ, передають Українські Новини.\r\n"Учасники зустрічі також обговорили ситуацію, яка склалася в релігійній сфері України", - йдеться в ньому.\r\nЗустріч відбулася на території митрополичої резиденції у Феофанії.\r\nЗгідно з повідомленням, Зеленський і Онуфрій привітали один одного з Великоднем, Онуфррий також привітав Зеленського з обранням Президентом і побажав йому Божого благословення на новому відповідальному шляху служіння Україні та її народові.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Центральна виборча комісія у вівторок оголосила результати виборів Президента, визнавши переможцем Зеленського.\r\nУ вівторок Зеленський також зустрівся з предстоятелем Православної церкви митрополитом Єпіфанієм і обговорив з ним конфлікт на Донбасі, боротьбу з корупцією та бідністю.\r\nВ цей же день Зеленський зустрівся з Патріархом Філаретом, який закликав його використовувати дану йому владу для сприяння добра і подолання зла.