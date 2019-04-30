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30 квітня 2019, вівторок, 22:09 11
Політика 2019-05-01T00:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський обговорив з митрополитом УПЦ Онуфрієм ситуацію в релігійній сфері в Україні

Зеленський обговорив з митрополитом УПЦ Онуфрієм ситуацію в релігійній сфері в Україні

Новообраний Президент Володимир Зеленський обговорив з предстоятелем Української православної церкви (у канонічній єдності з Московський патріархат), митрополитом Київським Онуфрієм ситуацію, що склалася в релігійній сфері в Україні.

Про це йдеться в повідомленні інформаційно-просвітницького відділу УПЦ, передають Українські Новини.

"Учасники зустрічі також обговорили ситуацію, яка склалася в релігійній сфері України", - йдеться в ньому.

Зустріч відбулася на території митрополичої резиденції у Феофанії.

Згідно з повідомленням, Зеленський і Онуфрій привітали один одного з Великоднем, Онуфррий також привітав Зеленського з обранням Президентом і побажав йому Божого благословення на новому відповідальному шляху служіння Україні та її народові.

Як повідомляли Українські Новини, Центральна виборча комісія у вівторок оголосила результати виборів Президента, визнавши переможцем Зеленського.

У вівторок Зеленський також зустрівся з предстоятелем Православної церкви митрополитом Єпіфанієм і обговорив з ним конфлікт на Донбасі, боротьбу з корупцією та бідністю.

В цей же день Зеленський зустрівся з Патріархом Філаретом, який закликав його використовувати дану йому владу для сприяння добра і подолання зла.

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