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30 апреля 2019, вторник, 08:30 461
Происшествия 2019-04-30T08:30:41+03:00
Українські Новини
В Киеве произошел пожар в приюте для кошек

В Киеве произошел пожар в приюте для кошек

В понедельник, 29 апреля, на улице Светлицкого в Подольском районе Киева произошел пожар, загорелось здание кошачьего приюта. Об этом сообщают "Факты"

Тушили пожар в приюте спасатели из 7-й Государственной пожарно-спасательной части. Огонь уничтожил личные вещи работников приюта, клетки для животных. Пожарные смогли спасти 30 кошек, пятеро животных погибли. 

На месте работали 15 спасателей, в тушении было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники. Причина возникновения пожара выясняется.

Как сообщали Українськi Новини, в Одессе арестовали живодера, бравшего котят у волонтеров для издевательств.

В Киеве живодер выбросил щенка из окна на 7 этаже.

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