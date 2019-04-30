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30 квітня 2019, вівторок, 21:04 21
Економіка 2019-04-30T23:45:02+03:00
Українські Новини
З 1 травня за борги по комуналці будуть нараховувати пеню

З 1 травня за борги по комуналці будуть нараховувати пеню

З 1 травня вступає в дію норма про нарахування пені за заборгованість по житлово-комунальним послугам.

Відповідна норма міститься в новій редакції закону "Про житлово-комунальні послуги", передають Українські Новини.

Згідно з документом, пеня буде нараховуватися в розмірі 0,01% від суми заборгованості за кожен день прострочення.

Санкція не буде застосовуватися у випадку боргів держави перед споживачем за надані субсидії або пільги, а також у разі, якщо роботодавець споживача має перед ним борг із виплати зарплати.

На борги, які виникли до 1 травня, пеня нараховуватися не буде.

Крім того, у законі передбачено накладення штрафу на виконавця послуги на користь споживача у разі несвоєчасної ліквідації аварій в мережах.

Нагадаємо, тут можна прочитати про колективні договори і нарахування пені: вступає в дію новий закон про житлово-комунальні послуги.

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