З 1 травня за борги по комуналці будуть нараховувати пеню

З 1 травня вступає в дію норма про нарахування пені за заборгованість по житлово-комунальним послугам.\r\nВідповідна норма міститься в новій редакції закону "Про житлово-комунальні послуги", передають Українські Новини.\r\nЗгідно з документом, пеня буде нараховуватися в розмірі 0,01% від суми заборгованості за кожен день прострочення.\r\nСанкція не буде застосовуватися у випадку боргів держави перед споживачем за надані субсидії або пільги, а також у разі, якщо роботодавець споживача має перед ним борг із виплати зарплати.\r\nНа борги, які виникли до 1 травня, пеня нараховуватися не буде.\r\nКрім того, у законі передбачено накладення штрафу на виконавця послуги на користь споживача у разі несвоєчасної ліквідації аварій в мережах.\r\nНагадаємо, тут можна прочитати про колективні договори і нарахування пені: вступає в дію новий закон про житлово-комунальні послуги.