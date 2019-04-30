Супрун готова очолити МОЗ у новому уряді, але за однієї умови

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що готова до співпраці з командою новообраного Президента Володимира Зеленського. Про це вона сказала в інтерв'ю DW, повідомляє theБабель.\r\nЗокрема Супрун зазначила, що вона готова очолити МОЗ у новому уряді, якщо сформований після парламентських виборів Кабінет міністрів буде підтримувати реформи в галузі охорони здоров'я.\r\n"Після виборів від команди Зеленського ми почули, що є підтримка реформ, що вони би хотіли подивитися, як вони відбуваються, можливо, дати якісь поради. Ми готові презентувати зміни, але наполягаємо на тому, що вони вже розпочаті і незворотні", - розповіла Уляна Супрун в інтервʼю.\r\nОчільниця МОЗ вважає, що після інавгурації Зеленського нова команда буде зустрічатися з міністрами, щоб поспілкуватися з ними.\r\n"Ми будемо стежити за тим, що відбуватиметься упродовж наступних шести місяців, і готові співпрацювати із будь-якою конструктивною політичною силою, щоб пояснювати перебіг реформ і забезпечити галузі необхідне фінансування", - заявила Супрун.\r\nЩодо закидів консультантом Зеленського у питаннях охорони здоровʼя Євгеном Комаровським про несприйняття командою МОЗ критики Супрун зауважила, що кожному може щось не подобатися.\r\n"Кожному щось може не сподобатись. Ми слухаємо наших лікарів та пацієнтів, пацієнтські організації і реагуємо на все. Вперше в Україні ми не спускали з гори, з Києва, якісь реформи, а домоглися участі всіх сторін", - говорить Супрун.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський публічно підтримав Уляну Супрун.\r\nПізніше Зеленський розкритикував медреформу Супрун, а у Супрун відповіли Зеленському, чому не приїжджає швидка.