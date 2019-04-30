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30 квітня 2019, вівторок, 16:32 93
Кабмін 2019-05-01T00:30:05+03:00
Українські Новини
Супрун готова очолити МОЗ у новому уряді, але за однієї умови

Супрун готова очолити МОЗ у новому уряді, але за однієї умови

Уляна Супрун. Скріншот: DW
Уляна Супрун. Скріншот: DW

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що готова до співпраці з командою новообраного Президента Володимира Зеленського. Про це вона сказала в інтерв'ю DW, повідомляє theБабель.

Зокрема Супрун зазначила, що вона готова очолити МОЗ у новому уряді, якщо сформований після парламентських виборів Кабінет міністрів буде підтримувати реформи в галузі охорони здоров'я.

"Після виборів від команди Зеленського ми почули, що є підтримка реформ, що вони би хотіли подивитися, як вони відбуваються, можливо, дати якісь поради. Ми готові презентувати зміни, але наполягаємо на тому, що вони вже розпочаті і незворотні", - розповіла Уляна Супрун в інтервʼю.

Очільниця МОЗ вважає, що після інавгурації Зеленського нова команда буде зустрічатися з міністрами, щоб поспілкуватися з ними.

"Ми будемо стежити за тим, що відбуватиметься упродовж наступних шести місяців, і готові співпрацювати із будь-якою конструктивною політичною силою, щоб пояснювати перебіг реформ і забезпечити галузі необхідне фінансування", - заявила Супрун.

Щодо закидів консультантом Зеленського у питаннях охорони здоровʼя Євгеном Комаровським про несприйняття командою МОЗ критики Супрун зауважила, що кожному може щось не подобатися.

"Кожному щось може не сподобатись. Ми слухаємо наших лікарів та пацієнтів, пацієнтські організації і реагуємо на все. Вперше в Україні ми не спускали з гори, з Києва, якісь реформи, а домоглися участі всіх сторін", - говорить Супрун.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський публічно підтримав Уляну Супрун.

Пізніше Зеленський розкритикував медреформу Супрун, а у Супрун відповіли Зеленському, чому не приїжджає швидка.

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