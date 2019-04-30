Королі сонця і вітру: політики і бізнесмени запускають сонячні і вітряні електростанції по високому "зелениму тарифу"

Політики та близькі до них бізнесмени запускає нові сонячні та вітрові електростанції - від олігарха Ахметова до сім'ї Авакова і фінансового радника Петра Порошенка Макара Пасенюка - всі вони нарощують потужності, поки діє привабливий "зелений тариф". Про це йдеться в новому журналістському розслідуванні "Бігус Інфо".

Паралельно з ростом кількості потужних сонячних і вітрових електростанцій, сконцентрованих в руках політиків, Верховна Рада обмежує дію тарифу для маленьких електростанцій на прибудинкових ділянках звичайних українців.

"Зелений тариф це історія як відмінну тему легким рухом руки перетворити в доилку для бюджету (а точніше навіть безпосередньо ваших кишень). Причому доители - знайомі всі обличчя. Дивіться на прапори. Всі ці видатні люди наступне десятиріччя будуть отримувати дуже багато грошей, оскільки в цьому році запустять дуже багато сонячних батарей (і не тільки). А держава електрику з цих сонячних батарей купить за Дуже Високим Тарифом. Схваленому Дуже Народними Депутатами. Які і самі володіють цими сонячними полями", - написав Денис Бігус.

Раніше Андрій Герус коментарі ЗМІ зазначив, що "Ахметов отримує нові податкові пільги, запускає свої гігантські електростанції за найвищим у світі" зеленим "тарифом, а тарифи його вугільних електростанції б'ють нові рекорди".

Як повідомляли Українські Новини, електроенергія для населення може значно подорожчати вже влітку. Причина - у відсутності регулювання "зелених тарифів", які в Україні вище, ніж у країнах Європи, - вважає екс-член НКРЭКУ, голова Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг Андрій Герус. Про це він заявив у коментарі телеканалу "Інтер" повідомив на своїй сторінці в Facebook.