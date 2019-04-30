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30 квітня 2019, вівторок, 13:13 81
Верховна Рада і партії 2019-05-01T00:00:07+03:00
Українські Новини
Бойко вимагає кримінального переслідування міністра Реви, який назвав жителів ОРДЛО мерзотами

Бойко вимагає кримінального переслідування міністра Реви, який назвав жителів ОРДЛО мерзотами

Міністр Рева, який назвав в інтерв'ю Бібісі жителів ОРДЛО мерзотами, має бути усунутий та притягнутий до кримінальної відповідальності. Про це заявив засновник "Опозиційної платформи-За життя" Юрій Бойко на своїй сторінці в Facebook.

Заяви міністра соцполітики Андрія Реви, який в інтерв'ю BBC World News назвав жителів непідконтрольної частини Донбасу "мерзотами", виходять за всі мислимі і немислимі межі. Це не перша подібна заява держчиновника. Цинічне і наплювацьке ставлення до жителів Донбасу - це саме та політика, яку цілеспрямовано проводить нинішній режим, розпалюючи ненависть в українському суспільстві.

Замість кроків, спрямованих на досягнення миру, підтримки людей, що живуть по різні сторони лінії розмежування, єдності України,- і парламент, і уряд роблять все, щоб ще більше розколоти українських громадян.

Вже в найближчі дні ми зареєструємо у Верховній Раді постанову про недовіру цього Кабміну. Ми будемо домагатися порушення кримінальної справи стосовно міністра соцполітики Андрія Реви за публічну образу українських громадян і розпалювання ненависті в українському суспільстві. Ці антинародний Кабмін і парламент повинні якомога швидше піти на смітник історії.

Чим довше при владі в країні будуть залишатися радикальні націоналісти і ксенофоби, тим складніше буде подолати конфлікт і об'єднати країну. В ці останні місяці вони будуть намагатися максимально роздути пожежа протистояння. Плодити антиконституційні закони, урізати права, ображати наших громадян. Програвши вибори, вони хочуть будь-якими засобами домогтися реваншу, навіть якщо ціною буде гідність і життя людей, майбутнє України. Не можна дозволити цьому режимові остаточно зруйнувати країну і розколоти суспільство. Нам терміново потрібна перезавантаження всієї влади: і парламенту, і уряду.

Я вірю, що на парламентських виборах український народ дасть справедливу оцінку всім цим "представникам партій війни і ура-патріотів". І нова Верховна Рада об'єднає тих, хто буде працювати на єдність країни, на світ, на консолідацію суспільства заради сильної і процвітаючої України", - заявив Бойко.

Нагадаємо, міністр Рева назвав мерзотами жителів ОРДЛО. А зарплата Реви за лютий в чотири рази перевищила його оклад.

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