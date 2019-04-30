МЗС України повідомив про ДТП під Орлом: постраждали 15 громадян України

ДТП з рейсовим автобусом під Орлом. Фото: ria57.ru

ДТП з рейсовим автобусом під Орлом. Фото: ria57.ru

В результаті ДТП в Орловській області РФ між "КамАЗ" і пасажирським автобусом Yutong пострадало 15 громадян України, 12 з них вже могли залишити місцеву лікарню. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на заступника директора департаменту консульської служби МЗС України Василя Кирилича.

Кирилич зазначив, що 1 пасажир у важкому стані перебуває в Крамськой райлікарні, ще двоє - в Орловської обласної лікарні, іншим надано медичну допомогу і дозвіл покинути лікарню.

В консульській службі зазначили, що інші пасажири розміщені в готелях міста Орел.

За словами Кирилича, в автобусі перебувало 52 громадян України.

"Консул підтримує постійний зв'язок з черговими УМВС та МНС. Родичів постраждалих поінформували", - повідомив він.

Нагадаємо, що у Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП, загинула одна людина.

Автобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі, дві людини загинули.