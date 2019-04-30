В России рейсовый автобус с украинцами врезался в грузовик, есть пострадавшие

В России в Орловской области на 423-м километре трассы М-2 столкнулись рейсовый автобус, ехавший из Киева (Украина) и грузовой автомобиль "Камаз", в результате ДТП пострадал 21 человек. Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Среди пострадавших есть граждане Украины, состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.

По информации российских СМИ, авария произошла в Кромском районе Орловской области. В результате столкновения рейсового автобуса Yutong с "Камазом" автобус опрокинулся в кювет. Кто был виновником дорожно-транспортного происшествия пока неизвестно.

По предварительным данным, оба транспортных средства двигались в попутном направлении.

Напомним, что в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, погиб один человек.

Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше, два человека погибли.