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30 квітня 2019, вівторок, 10:30 116
Політика 2019-04-30T13:00:02+03:00
Українські Новини
Тимошенко вимагає відставки і покарання міністра Реви, який назвав мерзотою жителів ОРДЛО

Тимошенко вимагає відставки і покарання міністра Реви, який назвав мерзотою жителів ОРДЛО

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вимагає відставки міністра соціальної політики Андрія Реви. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Днями міністр соціальної політики Рева, в інтерв'ю ВВС, назвав жителів так званих "ЛДНР" — "мерзотой", згодом непереконливо намагаючись робити вигляд, що журналісти його неправильно зрозуміли. Є такий різновид провладного недорікуватості і невігластва, яка при певних умовах перетворюється на загрозу державним інтересам. І це саме той випадок. Тому висловлювання міністра — це вже не особиста дурість, а позиція офіційної урядової структури. Структури, яка за своїми повноваженнями покликана захищати громадян України та дбати про їх інтереси", — зазначила Тимошенко.

Політик підкреслила, що нинішня влада втратила довіру українців, і це показали результати президентських виборів. Це сталося, на думку Тимошенко, і внаслідок такої політики "свідомого розколу українського суспільства".

"І замість того, щоб сьогодні мовчати і каятися, вони продовжують розколювати країну, ділити людей на сорти, вносити розбрат і ненависть. Це вже не "застереження", це злочин проти Української держави, за яке треба карати", — наголошує лідер "Батьківщини".

"Якщо ми хочемо повернути Донбас і Крим, то повинні в першу чергу думати про людей, які там живуть. Тому що Україна — це не просто територія на карті, як написано на рекламних бордах безпосереднього керівника міністра Реви, прем'єр-міністра Гройсмана. Україна — це українці, з їх проблемами, негараздами, болем і благаннями про допомогу. Я вимагаю негайної відставки міністра Реви з посади. Уряд має офіційно вибачитися перед всіма українцями, а правоохоронці — адекватно реагувати на подібні висловлювання", — резюмувала Тимошенко.

Нагадаємо, міністр Рева назвав мерзотами жителів ОРДЛО. А зарплата Реви за лютий в чотири рази перевищила його оклад.

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