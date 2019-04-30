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30 квітня 2019, вівторок, 08:30 35
Події 2019-04-30T13:30:05+03:00
Українські Новини
У Києві сталася пожежа в притулку для кішок

У Києві сталася пожежа в притулку для кішок

У понеділок, 29 квітня, на вулиці Світлицького у Подільському районі Києва сталася пожежа, загорілася будівля котячого притулку. Про це повідомляють "Факти".

Гасили пожежу у притулку рятувальники з 7-ї Державної пожежнорятувальної частини. Вогонь знищив особисті речі працівників притулку, клітки для тварин. Пожежники змогли врятувати 30 кішок, загинуло п'ятеро тварин.

На місці працювали 15 рятувальників, в гасінні було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежнорятувальної техніки. Причина виникнення пожежі з'ясовується.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі заарештували шкуродера, яка брала кошенят у волонтерів для знущань.

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