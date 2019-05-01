У травні повинні відбутися тристоронні переговори щодо транзиту газу через Україну

У травні повинні відбутися тристоронні переговори між Україною, Європейським Союзом і Росією щодо транзиту газу через територію України після 2019 року.

Про це повідомляють Українські Новини.

До цього віце-президент Європейської комісії з Енергетичного союзу Марош Шефчович заявляв, що готовий провести наступні тристоронні переговори між Україною, Росією і Європейським Союзом з питання транзиту газу через Україну в країни Європи в травні.

Як повідомляли Українські Новини, голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв очікує відновлення переговорів з компанією "Газпром" (Росія) з транзиту природного газу в травні після виборів Президента.

Тим часом Росія готова продовжити контракт щодо транзиту газу через Україну в разі врегулювання спору між "Нафтогазом" і "Газпромом" в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма (Швеція).