У травні повинні відбутися тристоронні переговори щодо транзиту газу через Україну

У травні повинні відбутися тристоронні переговори між Україною, Європейським Союзом і Росією щодо транзиту газу через територію України після 2019 року.\r\nПро це повідомляють Українські Новини.\r\nДо цього віце-президент Європейської комісії з Енергетичного союзу Марош Шефчович заявляв, що готовий провести наступні тристоронні переговори між Україною, Росією і Європейським Союзом з питання транзиту газу через Україну в країни Європи в травні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв очікує відновлення переговорів з компанією "Газпром" (Росія) з транзиту природного газу в травні після виборів Президента.\r\nТим часом Росія готова продовжити контракт щодо транзиту газу через Україну в разі врегулювання спору між "Нафтогазом" і "Газпромом" в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма (Швеція).