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29 квітня 2019, понеділок, 17:30 47
Азія 2019-04-30T00:15:03+03:00
Українські Новини
Президент Туркменістану виконав реп на честь свого коня

Президент Туркменістану виконав реп на честь свого коня

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов на честь Національного дня ахалтекінського скакуна зачитав реп.

Про це повідомляють "Хроніки Туркменістану".

Трек присвячений коню президента по кличці Роваче. Музику до треку склав онук Бердимухамедова Керімгули.

 

Як повідомляли Українські Новини, влада Туркменістану заборонила залишати країну людям віком до 40 років.

Раніше в Туркменістані заборонили підтиратися портретами президента: поліція проводить рейди по туалетах.

Тим часом, у Туркменістані заборонили автомобілі всіх кольорів, окрім білого, а також заборонили показ сексу і шкідливих звичок на телебаченні.

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