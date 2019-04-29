Президент Туркменістану виконав реп на честь свого коня

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов на честь Національного дня ахалтекінського скакуна зачитав реп.\r\nПро це повідомляють "Хроніки Туркменістану".\r\nТрек присвячений коню президента по кличці Роваче. Музику до треку склав онук Бердимухамедова Керімгули.\r\n \r\nЯк повідомляли Українські Новини, влада Туркменістану заборонила залишати країну людям віком до 40 років.\r\nРаніше в Туркменістані заборонили підтиратися портретами президента: поліція проводить рейди по туалетах.\r\nТим часом, у Туркменістані заборонили автомобілі всіх кольорів, окрім білого, а також заборонили показ сексу і шкідливих звичок на телебаченні.