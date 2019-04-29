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29 квітня 2019, понеділок, 14:44 100
Економіка 2019-07-15T04:08:58+03:00
Українські Новини
Росія дозволила транзит санкційних українських товарів в Азію

Росія дозволила транзит санкційних українських товарів в Азію

Санкції. Фото: glavpost.ua
Санкції. Фото: glavpost.ua

Уряд РФ опрацьовує поправки в законодавство, що стосується транзиту підсанкційних українських товарів через Росію на територію інших країн.

Про це розповів журналістам перший заступник керівника апарату уряду РФ Сергій Приходько, передає ТАСС.

"За підсумками розгляду звернень казахстанської і киргизької сторін дозволені транзитні перевезення з України пріоритетного для партнерів переліку промислових товарів", - сказав він.

"Указ діє до 1 липня 2019 року. В уряді РФ опрацьовується питання внесення змін до інших чинних законодавчих норм, що стосуються ввезення в Росію і транзиту вантажів з території України в Казахстан і Киргизію при дотриманні правил навігаційного пломбування та обліку", - додав Приходько.

Як повідомляли Українські Новини, 25 грудня 2018 року уряд Російської Федерації опублікував розширений список українських фізичних і юридичних осіб, проти яких були введені санкції.

Раніше Росія ввела санкції проти 322 фізичних і 68 юридичних осіб України.

При цьому компаній Порошенка немає у списку санкцій РФ.

Також Росія заборонила експортувати нафту в Україну.

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