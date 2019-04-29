підписатися на розсилку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
29 квітня 2019, понеділок, 14:15 38
Силові структури 2019-04-30T00:15:03+03:00
Українські Новини
Китайці обманом вивозили українок за кордон для надання інтимних послуг

Китайці обманом вивозили українок за кордон для надання інтимних послуг

Затримання підозрюваних. Фото: ДПСУ
Затримання підозрюваних. Фото: ДПСУ

Співробітники оперативних підрозділів Південного регіонального управління Державної пограничної служби спільно з поліцією Одеської області та співробітниками управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області із застосуванням силової підтримки мобільного прикордонного загону "ДОЗОР" затримали двох громадян Китаю за підозрою в торгівлі людьми.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держприкордонслужби, передають Українськi Новини.

Згідно з ним, один зі зловмисників, громадянин Китаю, був затриманий у міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська область) під час оформлення рейсу "Київ - Пекін".

Він намагався вивезти за кордон п'ять громадянок України віком від 18 до 21 року для їхньої експлуатації у сфері надання інтимних послуг.

Про можливу причетність підозрюваного до торгівлі людьми оперативні співробітники Держприкордонслужби дізналися заздалегідь.

Вони встановили, що іноземець шляхом обману здійснює активні дії з вербування дівчат в Одеській області для роботи за межами України.

Крім того, у рамках цього кримінального провадження в Одесі поліцейські затримали ще одного підозрюваного, також громадянина Китаю.

Правоохоронці відкрили кримінальне виробництво за ч.2 ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) Кримінального кодексу.

Слідство триває.

Затримання підозрюваних. Фото: ДПСУЗатримання підозрюваних. Фото: ДПСУ

Як повідомляли Українські Новини, поліцейські в Києві створили банду наркоділків і торгівців людьми.

Більше новин про: Китай Бордель Нацполіція Торгівля людьми

Архів
Новини
У Польщі заарештували таксиста, який навмисно переїхав українця 23:58
Іноземець розбив вікно купе і вистрибнув з поїзда під Києвом 23:30
Мікроавтобус з футболістами потрапив в аварію в Туреччині 22:52
У Полтавській області чоловік жбурнув у жінку гранату Ф-1 22:20
Порошенко не оцінив ідею Зеленського видавати росіянам українське громадянство 21:48
більше новин
Андрій Рева. Скріншот відео ВВс
За цю мерзоту: Рева прокоментував виплати пенсій в ОРДЛО 12:30
Зеленський на відпочинку в Туреччині. Фото: Анадолу
Турецькі ЗМІ показали, як Зеленський відпочиває в Бодрумі 13:30
1 травня в Україну прийде циклон: синоптик дала прогноз погоди на початок місяця 06:00
У Путіна заявили, що взяли до уваги заяву Зеленського про видачу паспортів 12:50
Росіянка просить Зеленського надати їй громадянство України 08:30
більше новин
Андрій Рева. Скріншот відео ВВс
За цю мерзоту: Рева прокоментував виплати пенсій в ОРДЛО 12:30
На Великдень виявили майже втричі більше п'яних водіїв, ніж на Різдво 18:00
Вартість оформлення біометричних документів в Україні зміниться 12:13
"Месники: Завершення" побили світовий рекорд за перший вікенд прокату і можуть обігнати за зборами "Аватара" 21:26
Діти бідкаються, батьки розводять руками: Супрун закликала не пускати дітей до гаджетів 23:14
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok