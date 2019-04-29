Китайці обманом вивозили українок за кордон для надання інтимних послуг

Співробітники оперативних підрозділів Південного регіонального управління Державної пограничної служби спільно з поліцією Одеської області та співробітниками управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області із застосуванням силової підтримки мобільного прикордонного загону "ДОЗОР" затримали двох громадян Китаю за підозрою в торгівлі людьми.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Держприкордонслужби, передають Українськi Новини.\r\nЗгідно з ним, один зі зловмисників, громадянин Китаю, був затриманий у міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська область) під час оформлення рейсу "Київ - Пекін".\r\nВін намагався вивезти за кордон п'ять громадянок України віком від 18 до 21 року для їхньої експлуатації у сфері надання інтимних послуг.\r\nПро можливу причетність підозрюваного до торгівлі людьми оперативні співробітники Держприкордонслужби дізналися заздалегідь.\r\nВони встановили, що іноземець шляхом обману здійснює активні дії з вербування дівчат в Одеській області для роботи за межами України.\r\nКрім того, у рамках цього кримінального провадження в Одесі поліцейські затримали ще одного підозрюваного, також громадянина Китаю.\r\nПравоохоронці відкрили кримінальне виробництво за ч.2 ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) Кримінального кодексу.\r\nСлідство триває.\r\n\r\nЗатримання підозрюваних. Фото: ДПСУ\r\nЯк повідомляли Українські Новини, поліцейські в Києві створили банду наркоділків і торгівців людьми.