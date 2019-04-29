Китайці обманом вивозили українок за кордон для надання інтимних послуг

Співробітники оперативних підрозділів Південного регіонального управління Державної пограничної служби спільно з поліцією Одеської області та співробітниками управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області із застосуванням силової підтримки мобільного прикордонного загону "ДОЗОР" затримали двох громадян Китаю за підозрою в торгівлі людьми.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держприкордонслужби, передають Українськi Новини.

Згідно з ним, один зі зловмисників, громадянин Китаю, був затриманий у міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська область) під час оформлення рейсу "Київ - Пекін".

Він намагався вивезти за кордон п'ять громадянок України віком від 18 до 21 року для їхньої експлуатації у сфері надання інтимних послуг.

Про можливу причетність підозрюваного до торгівлі людьми оперативні співробітники Держприкордонслужби дізналися заздалегідь.

Вони встановили, що іноземець шляхом обману здійснює активні дії з вербування дівчат в Одеській області для роботи за межами України.

Крім того, у рамках цього кримінального провадження в Одесі поліцейські затримали ще одного підозрюваного, також громадянина Китаю.

Правоохоронці відкрили кримінальне виробництво за ч.2 ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) Кримінального кодексу.

Слідство триває.

Затримання підозрюваних. Фото: ДПСУ

Як повідомляли Українські Новини, поліцейські в Києві створили банду наркоділків і торгівців людьми.