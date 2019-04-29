У мережі показали фото пробудження весни у Галицькому нацпарку

У Галицькому національному природному парку з Івано-Франківської області пробуджується природа.

На сторінці парку в соціальній мережі Facebook опублікували фото тварин, які радіють приходу весни.

Парк площею 14684,8 га знаходиться на межі двох фізико-географічних країн: Українських Карпат (область Передкарпаття) та південно-західної частини Східно-Європейської рівнини (область Опілля Західноукраїнської провінції Лісостепової зони). Завдяки такому розташуванню для території характерний велике ландшафтне та біологіче різноманіття.

У рослинному покриві та серед представників фауни трапляються як подільські, так і карпатські види. На території парку виявлено 45 видів рослин і 37 видів тварин, що є представниками Червоної книги України, 4 і 9 відповідно – Європейського Червоного списку та 6 видів рослин і 158 видів тварин що знаходяться під охороною Бернської конвенції.