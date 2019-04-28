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28 квітня 2019, неділя, 21:26 49
Шоу-бізнес 2019-04-29T08:45:03+03:00
Українські Новини
"Месники: Завершення" побили світовий рекорд за перший вікенд прокату і можуть обігнати за зборами "Аватара"

"Месники: Завершення" побили світовий рекорд за перший вікенд прокату і можуть обігнати за зборами "Аватара"

Фільм всесвіту Marvel "Месники: Завершення" Ентоні і Джо Русса, який вийшов в український прокат 25 квітня, побив світовий рекорд за зборами за перший прокатний вікенд, заробивши $1,2 млрд і обігнавши попереднього рекордсмена - "Месники: Війна нескінченності" зі зборами в $640 млн в два рази, повідомляє Bloomberg з посиланням на компанію Walt Disney Co.

У США і Канаді "Месники: Завершення" також зібрали $350 млн у перші вихідні, в Китаї - $330,5 млн.

Також був побитий внутрішній рекорд США, стрічка зібрала $156,7 млн в день прем'єри, включаючи попередні покази, перевершивши $119 млн, які зібрали в день прем'єри в 2015 році "Зоряні війни: Пробудження сили".

Фото: BloombergІнфографіка: Bloomberg

"Месники: Завершення" транслювалися на 4662 екранах в США і Канаді.

"Ми здивовані реакцією глядачів і шанувальників по всьому світу", - заявила Кетлін Тафф, президент дистрибуції Walt Disney Pictures.

Незважаючи на широку затребуваність супергеройської стрічки по всьому світу, такий результат принесла переважно молода аудиторія, до якої увійшли 57% чоловіків у віці від 25 до 34 років - людей, які були підлітками або раннього дорослого віку, коли виходили перші фільм франшизи.

Сім'ї складали лише 18% аудиторії.

Згідно з прогнозом Bloomberg, загальні збори фільму можуть досягти $2,5 млрд. Тільки один фільм в історії зібрав більше цієї суми - в 2009 році "Аватар" заробив $2,788 млрд у світовому прокаті.

Як повідомляли Українські Новини, квитки на "Месники: Завершення" всесвіту Marvel почали розкуповувати ще місяць тому.

Минулоріч помер творець супергероїв Marvel Стен Лі, але перед смертю він вигадав нового героя.

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