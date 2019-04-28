Поліція затримала кавказців, що обстріляли плавучий ресторан у Печерському районі Києва

Чотирьох чоловіків, що обстріляли в ніч на 26 квітня ресторан "Веранда на Дніпрі" в Печерському районі Києва, затримали.

Про це йдеться в повідомленні поліції Києва, передають Українські Новини.

"Чотирьох фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Всі вони місцеві жителі віком від 22-х до 34-х років, які раніше вже мали проблеми із законом. У ході проведення невідкладних обшуків у помешканнях зловмисників правоохоронці виявили та вилучили пістолет-кулемет "Scorpion" з магазином, рушницю "ТОЗ", пістолет "ТТ" та понад 100 набоїв різного калібру", - розповів начальник слідчого відділу Печерського управління поліції Святослав Недошовенко.

В результаті події ніхто не постраждав. Правопорушників затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі кваліфікували дії зловмисників як хуліганство.

Встановлено, що між невідомими та охороною закладу виник словесний конфлікт, після чого зловмисники почали стріляти по фасаду будівлі і пошкодили його. "Стрілки" зникли на двох автомобілях.

Співробітники поліції вилучили стріляні гільзи, а також проаналізували записи з камер відеоспостереження, опитали свідків і персонал ресторану, встановивши місце знаходження іномарок, на яких зловмисники втекли, а незабаром і самих правопорушників.

Обстріляний фасад. Фото: поліція Києва

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Правопорушникам загрожує до семи років позбавлення волі.

Вилучена зброю. Фото: поліція Києва

Раніше "Інформатор" опублікував відео обстрілу ресторану чоловіками, зовні схожих на представників кавказької національності.

Як повідомляли Українські Новини, в Кам'янському через стрілянину в центрі міста постраждали три людини.

Раніше в Києві чоловіки не поділили тротуар і влаштували стрілянину, потерпілому прострелили очі.