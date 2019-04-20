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20 апреля 2019, суббота, 21:00 242
Происшествия 2019-04-20T21:00:12+03:00
Українські Новини
В Каменском из-за стрельбы в центре города пострадали три человека

В Каменском из-за стрельбы в центре города пострадали три человека

Сегодня, 20 апреля, центре Каменского Днепропетровской области произошла перестрелка, в результате которой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, сообщается, что полиция объявила план "Сирена".

Отмечается, что, по предварительной информации, неизвестные из автомобиля осуществили в сторону 33-летнего мужчину выстрел. Пострадавший получил ранения и был госпитализирован в больницу. Также в результате стрельбы пострадали еще двое прохожих - мужчина и женщина, которым на месте оказана первичная медицинская помощь. Их состояние удовлетворительное.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве мужчины не поделили тротуар и устроили стрельбу, пострадавшему прострелили глаз

Ранее в Днипре произошла массовая драка с поножовщиной, есть раненые.

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