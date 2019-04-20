В Каменском из-за стрельбы в центре города пострадали три человека

Сегодня, 20 апреля, центре Каменского Днепропетровской области произошла перестрелка, в результате которой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции.\r\nТак, сообщается, что полиция объявила план "Сирена".\r\nОтмечается, что, по предварительной информации, неизвестные из автомобиля осуществили в сторону 33-летнего мужчину выстрел. Пострадавший получил ранения и был госпитализирован в больницу. Также в результате стрельбы пострадали еще двое прохожих - мужчина и женщина, которым на месте оказана первичная медицинская помощь. Их состояние удовлетворительное.\r\nСейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации события.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве мужчины не поделили тротуар и устроили стрельбу, пострадавшему прострелили глаз\r\nРанее в Днипре произошла массовая драка с поножовщиной, есть раненые.