В Каменском из-за стрельбы в центре города пострадали три человека

Сегодня, 20 апреля, центре Каменского Днепропетровской области произошла перестрелка, в результате которой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, сообщается, что полиция объявила план "Сирена".

Отмечается, что, по предварительной информации, неизвестные из автомобиля осуществили в сторону 33-летнего мужчину выстрел. Пострадавший получил ранения и был госпитализирован в больницу. Также в результате стрельбы пострадали еще двое прохожих - мужчина и женщина, которым на месте оказана первичная медицинская помощь. Их состояние удовлетворительное.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации события.

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