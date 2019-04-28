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28 квітня 2019, неділя, 13:59 74
Життя 2019-04-29T06:30:04+03:00
Українські Новини
Задощить і похолодає: після Великодня погода в Україні зміниться

Задощить і похолодає: після Великодня погода в Україні зміниться

Погода. Фото: reading
Погода. Фото: reading

29 квітня в Києві хмарно, помірний, місцями сильний дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура вночі і вдень +11...+13 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, помірний, місцями сильний дощ, в Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях дощ, місцями грози, вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі +5..+12 градусів, вдень +11..+18 градусів.

У Карпатах дощ, температура вночі +2..+7 градусів, удень +7..+12 градусів.У Моршині та Трускавці помірний, місцями сильний дощ, температура вночі +8..+10 градусів, вдень +14..+16 градусів.

У Сваляві дощ, температура вночі +8..+10 градусів, вдень +15..+17 градусів.На півночі хмарно, помірний, місцями сильний дощ, у Сумській області дощ, місцями грози, вітер північно-східний, 5-10 м / с. Температура вночі +8..+13 градусів, у Чернігівській і Сумській області +3..+9 градусів, вдень +11..+16 градусів.

У центрі України хмарно, помірний, місцями сильний дощ, у Дніпропетровській області дощ, місцями грози, вітер південно-західний, 5-10 м / с. Температура вночі +6..+12 градусів, вдень +12..+19 градусів, у Полтавській області +9..+14 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень помірний, місцями сильний дощ і грози, вітер південно-західний, 5-10 м / с. Температура вночі +5..+12 градусів, вдень +11..+18 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ і грози, вітер південно-західний, 5-10 м / с. Температура вночі +6..+12 градусів, вдень +18..+23 градуси.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м / с. Температура вночі +6..+11 градусів, удень +17..+22 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +8..+10 градусів, вдень +18..+20 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, 28 квітня святкується православна Пасха.

Тим часом антициклон змінить дощовий фронт і похолодання: синоптик дала прогноз на великодні вихідні.

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