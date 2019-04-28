Замість "Укроборонпрому" буде створено новий державний орган

Заступник секретаря Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Сергій Кривонос заявив, що замість "Укроборонпрому" після його ліквідації буде створено новий державний орган.

Про це повідомляє прес-служба РНБО, передають Українські Новини.

За його словами, ухвалення законопроекту з реформування ДК "Укроборонпром" сприятиме зменшенню корупційних ризиків у сфері ОПК.

Кривоніс повідомив, що нещодавно відбулося засідання круглого столу під головуванням Секретаря РНБО України Турчинова за участю народних депутатів і фахівців оборонного сектора, під час якого було обговорено законопроект, що передбачає позбавлення "Укроборонпрому" невластивих йому функцій державного управління.

Кривоніс нагадав, що "Укроборонпром" був створений за ініціативою Януковича "для простого контролю за всіма фінансовими потоками, які йшли через підприємства ОПК". Тому, за словами заступника Секретаря РНБО України, мета внесеного на розгляд парламенту законопроекту - "знищення старої системи управління в "Укроборонпромі" одночасно самі підприємства, які здатні ефективно і прозоро працювати, - залишаться.

За його словами, замість нього буде створений окремий державний орган з розширеними повноваженнями, якому будуть підпорядковані підприємства-учасники концерну. "Відповідно до нового законопроекту буде ліквідовано дуже велику кількість існуючих фірм "прокладок", - підкреслив заступник Секретаря РНБО України, додавши, що законопроект передбачає також підвищення рівня прозорості державного оборонного замовлення.

Як повідомляли Українські Новини, група депутатів пропонує Раді ліквідувати "Укроборонпром".

Кабінет Міністрів передбачив перевірку керівництва державного концерну "Укроборонпром" та інших державних підприємств на поліграфі після відповідного доручення Президента Петра Порошенка.