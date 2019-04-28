Чоловік підірвав себе гранатою в Києві

У Києві у квартирі житлового будинку за адресою вулиця Вишняківська, 9, прогримів вибух. Чоловік 1975 року народження підірвав себе гранатою, погрожуючи своїй співмешканці 1981 року народження. Внаслідок вибуху чоловік помер на місці, а його цивільну дружину госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.\r\nНП сталася в суботу, 27 квітня, близько 23:15. Про це повідомляє Інформатор.\r\nЗа словами поліції, в квартирі №139, житлового будинку за адресою вулиця Вишняківська, 9, сталася сварка між чоловіком та його цивільною дружиною, якій належала житлоплоща. Конфлікт виник через дітей жінки від попереднього шлюбу. У розпалі скандалу, чоловік дістав гранату і почав погрожувати вибухонебезпечним предметом жінці. У цей момент пролунав вибух, в результаті якого співмешканець отримав травми несумісні з життям. Його цивільну дружину, яка в момент вибуху знаходилася з ним в одній кімнаті, госпіталізували прибулі на місце події медики. На щастя, у момент трагедії дітей жінки не було вдома.\r\nЗа словами брата жінки, він був мало знайомий з її цивільним чоловіком однак у розмовах той часто згадував, що в нього є довідка з психіатричної лікарні. Звідки у співмешканця сестри виявилася граната чоловік не знає.\r\nНа місці працювали кілька екіпажів патрульної поліції, "швидка", вибухотехніки, рятувальники ДСНС та слідчо-оперативна група. Деталі пригоди встановить слідство.\r\n\r\nПідрив гранатою в Києві. Фото: Інформатор.\r\n\r\nНагадаємо, також у суботу в Київській області з гранатомета обстріляли житловий будинок.