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28 квітня 2019, неділя, 09:15 66
Події 2019-04-28T13:00:02+03:00
Українські Новини
Чоловік підірвав себе гранатою в Києві

Чоловік підірвав себе гранатою в Києві

У Києві у квартирі житлового будинку за адресою вулиця Вишняківська, 9, прогримів вибух. Чоловік 1975 року народження підірвав себе гранатою, погрожуючи своїй співмешканці 1981 року народження. Внаслідок вибуху чоловік помер на місці, а його цивільну дружину госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

НП сталася в суботу, 27 квітня, близько 23:15. Про це повідомляє Інформатор.

За словами поліції, в квартирі №139, житлового будинку за адресою вулиця Вишняківська, 9, сталася сварка між чоловіком та його цивільною дружиною, якій належала житлоплоща. Конфлікт виник через дітей жінки від попереднього шлюбу. У розпалі скандалу, чоловік дістав гранату і почав погрожувати вибухонебезпечним предметом жінці. У цей момент пролунав вибух, в результаті якого співмешканець отримав травми несумісні з життям. Його цивільну дружину, яка в момент вибуху знаходилася з ним в одній кімнаті, госпіталізували прибулі на місце події медики. На щастя, у момент трагедії дітей жінки не було вдома.

За словами брата жінки, він був мало знайомий з її цивільним чоловіком однак у розмовах той часто згадував, що в нього є довідка з психіатричної лікарні. Звідки у співмешканця сестри виявилася граната чоловік не знає.

На місці працювали кілька екіпажів патрульної поліції, "швидка", вибухотехніки, рятувальники ДСНС та слідчо-оперативна група. Деталі пригоди встановить слідство.

Підрив гранатою в Києві. Фото: Інформатор.Підрив гранатою в Києві. Фото: Інформатор.

Нагадаємо, також у суботу в Київській області з гранатомета обстріляли житловий будинок.

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