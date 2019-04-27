За збитки "Укртелефільму" майже в 69 млн гривень НАБУ порушило кримінальні справи на ряд осіб

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) завершили розслідування фактів нанесення 68,72 млн грн збитків ДП "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм".

Про це йдеться в повідомленні НАБУ, передають Українські Новини.

Так, 26 квітня 2019 трьом підозрюваним - екс-генеральному директору, його посібнику-організатору схем, директору комерційної компанії та їх захисникам відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

За версією слідства, колишній керівник "Укртелефільму" у змові з приватними особами відсторонив на користь приватної компанії майнові права на 67 об'єктів нерухомості (квартири, нежитлові приміщення, паркомісця) в Києві. Дії вчинені з численними порушеннями процедури відчуження державного майна, зокрема, без погодження з органом управління - Державним комітетом телебачення і радіомовлення України. У результаті, державі в особі "Укртелефільму" завдано збитків на суму 68,72 млн грн.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснювали з лютого 2018 року.

Як повідомляли Українські Новини, можливу розтрату "Кінокварталом" Зеленського коштів Держкіно почало розслідувати НАБУ.

Раніше Порошенко схвалив приєднання "Укртелефільму" до громадської телерадіокомпанії.