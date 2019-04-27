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27 квітня 2019, субота, 22:46 58
Силові структури 2019-04-28T13:15:02+03:00
Українські Новини
За збитки "Укртелефільму" майже в 69 млн гривень НАБУ порушило кримінальні справи на ряд осіб

За збитки "Укртелефільму" майже в 69 млн гривень НАБУ порушило кримінальні справи на ряд осіб

"Укртелефільм". Фото: "ГолосUA"

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) завершили розслідування фактів нанесення 68,72 млн грн збитків ДП "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм".

Про це йдеться в повідомленні НАБУ, передають Українські Новини.

Так, 26 квітня 2019 трьом підозрюваним - екс-генеральному директору, його посібнику-організатору схем, директору комерційної компанії та їх захисникам відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

За версією слідства, колишній керівник "Укртелефільму" у змові з приватними особами відсторонив на користь приватної компанії майнові права на 67 об'єктів нерухомості (квартири, нежитлові приміщення, паркомісця) в Києві. Дії вчинені з численними порушеннями процедури відчуження державного майна, зокрема, без погодження з органом управління - Державним комітетом телебачення і радіомовлення України. У результаті, державі в особі "Укртелефільму" завдано збитків на суму 68,72 млн грн.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснювали з лютого 2018 року.

Як повідомляли Українські Новини, можливу розтрату "Кінокварталом" Зеленського коштів Держкіно почало розслідувати НАБУ.

Раніше Порошенко схвалив приєднання "Укртелефільму" до громадської телерадіокомпанії.

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