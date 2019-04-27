Твіти Ілона Маска перед публікацією будуть перевіряти юристи, якщо рішення схвалить суд

Керівник компанії Tesla Inc Ілон Маск погодився з вимогами Комісії США з цінних паперів і бірж щодо перевірки своїх публічних заяв юристами перед публікацією у Twitter, повідомляє Reuters.\r\nЯкщо угода буде схвалена суддею, то угода означає, що засновник Tesla більше не зіткнеться з засудженнями інвесторів, яких можуть не влаштовувати його заяви в мікроблозі щодо ведення бізнесу.\r\nБудь-які твіти на тему фінансів Tesla Маск буде зобов'язаний узгоджувати з адвокатами.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Ілон Маск піде з ради директорів компанії Tesla.\r\nТаже через куріння марихуани на радіо Пентагон може закрити Маску доступ до секретних даних.\r\n