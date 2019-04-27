підписатися на розсилку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
27 квітня 2019, субота, 21:32 29
Америка 2019-04-28T12:15:02+03:00
Українські Новини
Твіти Ілона Маска перед публікацією будуть перевіряти юристи, якщо рішення схвалить суд

Твіти Ілона Маска перед публікацією будуть перевіряти юристи, якщо рішення схвалить суд

Ілон Маск.
Ілон Маск.

Керівник компанії Tesla Inc Ілон Маск погодився з вимогами Комісії США з цінних паперів і бірж щодо перевірки своїх публічних заяв юристами перед публікацією у Twitter, повідомляє Reuters.

Якщо угода буде схвалена суддею, то угода означає, що засновник Tesla більше не зіткнеться з засудженнями інвесторів, яких можуть не влаштовувати його заяви в мікроблозі щодо ведення бізнесу.

Будь-які твіти на тему фінансів Tesla Маск буде зобов'язаний узгоджувати з адвокатами.

Як повідомляли Українські Новини, Ілон Маск піде з ради директорів компанії Tesla.

Таже через куріння марихуани на радіо Пентагон може закрити Маску доступ до секретних даних.

 

Більше новин про: Twitter Tesla Ілон Маск

Архів
Новини
Світло переможе темряву: Зеленський привітав українців з Великоднем 12:40
Вартість оформлення біометричних документів в Україні зміниться 12:13
Прикордонники не пустили в Україну 32 росіян перед Великоднем 11:34
ДТП у Києві. Фото: Інформатор.
У Києві скутер піцерії Mamamia протаранив Mercedes: водій госпіталізований 11:15
Пожежа під Борисполем. Фото: Рух Борисполя.
Під Борисполем сталася масштабна пожежа, можливий навмисний підпал 10:45
більше новин
Грицак повернув СБУ призабуте з часів КДБ право відкривати провадження на підставі усних та письмових анонімок 13:17 Документ
ЦВК оголосить результати виборів 30 квітня 16:50 Виправлено
Путін хоче видавати паспорти РФ всім українцям за спрощеною процедурою, - росЗМІ 12:13
Купівля ДТЕК акцій двох обленерго не послабить конкуренцію, - Рябцев 18:16
Володимир Зеленський. Скріншот: Володимир Зеленський/Facebook
Жодних "рєшал" від Зеленського в Україні немає і бути не може: нове відеозвернення переможця виборів 13:57
більше новин
Рубан виїхав до Польщі, - джерело 14:48 Доповнено
ЦВК оголосить результати виборів 30 квітня 16:50 Виправлено
ГПУ відкрила справу на Філатова за втручання в процес відбору суддів Антикорупційного та Верховного судів 17:36 Документ
Українські полярники розповіли, як святкуватимуть Великдень 21:54
Володимир Зеленський. Скріншот: Володимир Зеленський/Facebook
Жодних "рєшал" від Зеленського в Україні немає і бути не може: нове відеозвернення переможця виборів 13:57
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok