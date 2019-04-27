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27 квітня 2019, субота, 16:58 15
Політика 2019-04-28T09:00:04+03:00
Українські Новини
У березні Омелян заробив на третину менше свого держсекретаря

У березні Омелян заробив на третину менше свого держсекретаря

Заробітна плата міністра інфраструктури Володимира Омеляна за березень становила 50 тис. гривень, його заступників - від 26,2 тис. до 42,7 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 74,3 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства інфраструктури на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахованих Омеляну в березні, становила 40 998 гривень, з них посадовий оклад - 5 600 гривень, надбавка за вислугу років - 2 800 гривень, надбавка за роботу державним експертом з питань таємниць посилання - 1 120 гривень, грошова компенсація за роботу в умовах режимних обмежень посилання - 1 120 гривень, на відрядження - 21 216 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 5 600 гривень, премія - 3 016 гривень, перерахунок зарплати за лютий - 274 гривні, індексація - 252 гривні.

Зарплата заступників міністра інфраструктури Юрія Лавренюка становила 42,7 тис. гривень, Віктора Довганя - 26,2 тис. гривень, держсекретаря Андрія Галущака - 74,3 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, САП попросила суд закрити справу про незаконне збагачення Омеляна

Тим часом притягнення до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення визнано неконституційним.

22 лютого САП передала в суд обвинувачення Омеляна. Він звинувачується за ч. 3 ст. 368-2 (незаконне збагачення) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.

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