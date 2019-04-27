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27 квітня 2019, субота, 15:43 115
Політика 2019-04-28T11:45:05+03:00
Українські Новини
Зеленський вибачився за те, що назвав томос - "термосом", - Філарет

Зеленський вибачився за те, що назвав томос - "термосом", - Філарет

Новообраний президент Володимир Зеленський вибачився за порівняння томосу про автокефалію Православної церкви України з "термосом". Про це повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода патріарх Філарет (Денисенко).

"Зеленський вже вибачився за це, але це образливо для церкви. Томос, який має для нас велике значення, називати його "термосом". Але ми прощаємо новообраного президента за ці слова і не ображаємося", - сказав Філарет.

Патріарх також прокоментував слова Зеленського на дебатах 19 квітня про те, що президент Петро Порошенко приписав отримання томосу про автокефалію собі в заслугу, тоді як насправді цього не було б без Філарета.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко заявив, що хоче вибачень за "термос".

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