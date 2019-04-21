Порошенко заявил, что хочет извинений за "термос"

Президент Украины Петр Порошенко намекая на шутку "Квартала 95" о томосе об автокефалии Православной церкви Украины, заявил, что все еще ждет извинений за "термос".

"Мы все еще ожидаем извинения за "термос", - сказал Порошенко

Порошенко заявил, что после уходе с поста Президента продолжит защищать ПЦУ от угрозы со стороны России.

Президент считает получение томоса выдающимся событием в истории Украины.

В 2018 года кандидат в Президенты, лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский обыграл слово "томос" назвав его "термосом".

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 18:00 во втором туре выборов Президента Украины 72,7% проголосовало за шоумена и продюсера Владимира Зеленского, 27,3% за действующего Президента Петра Порошенко по данным exit-poll, проведенного по заказу телеканала "1+1".

Тем временем, Зеленский в штабе радуется результатам exit-poll.