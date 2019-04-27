Грози і дощі: погода на Великдень традиційно зіпсується

На Великдень, 28 квітня, в Києві, як і в більшості областей, буде хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +21...+23 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +7...+13 градусів, вдень +14...+20 градусів, у Львівській області +11...+16 градусів, у Хмельницькій +19...+24 градуси.

У Карпатах значний дощ, температура вночі +3...+8 градусів, вдень +5...+10 градусів.

У Моршині значний дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +13...+15 градусів.

У Трускавці значний дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +13...+15 градусів.

У Сваляві значний дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +16...+18 градусів.

На півночі хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +7...+12 градусів, вдень +19...+24 градуси.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +6...+11 градусів, вдень +19...+24 градуси.

На сході України хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +5...+10 градусів, вдень +17...+23 градуси.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +5...+10 градусів, вдень +19...+24 градуси.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +6...+11 градусів, удень +17...+22 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +7...+9 градусів, вдень +19...+21 градус.

Раніше Українські Новини писали про те, коли будуть відзначати Великдень православні і католики. Віруючі католики мають свою історію і традиції Великодня, відмінні від православних.