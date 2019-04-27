У центрі Києва перед Великоднем відкрився сезон фонтанів

У суботу, 27 квітня, Київська міська державна адміністрація (КМДА) запустила фонтани, які перебувають у комунальній власності, повідомляють Українські Новини.\r\nТак, на Майдані Незалежності відбувся запуск світло-музичних фонтанів, яким розпочався новий сезон роботи фонтанів у центрі столиці.\r\n"Процес розконсервації проводиться згідно запланованого графіку робіт", - сказала директор комунального підприємства "Київводфонд" Світлана Козловська.\r\nКрім того, на сьогоднішній день відновлено роботу 12 фонтанів на Русанівському каналі.\r\nЯк розповів Інформатор, фонтані будуть працювати до 30 вересня, а кожен понеділок комунальники будуть їх вимикати і фонтани не працюватимуть.\r\nТакож фонтани запустили в акваторії Русанівського каналу, саме там і на Майдані вечорами будуть проходити світло-музичні вистави.\r\n\r\n(доповнено заявою заступника КМДА Петра Пантелєєва)\r\nЗа заявою заступника КМДА Петра Пантелєєва на його сторінці в Facebook, з 1 травня свою роботу після зими відновлять Русанівські фонтани.\r\n\r\nФонтани на Майдані. Фото: Петро Пантелєєв\/Facebook\r\nРаніше Українські Новини писали про графік роботи столичних фонтанів.\r\nТакож фонтани на Майдані Незалежності "Великий" і "Малі" відновили роботу в 2017 році - через три роки після того, як були пошкоджені під час Революції Гідності, а фонтани з героями грецьких міфів заповнили водою в березні у Львові.