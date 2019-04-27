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27 квітня 2019, субота, 12:16 18 Доповнено
Життя 2019-04-27T13:00:02+03:00
Українські Новини
У центрі Києва перед Великоднем відкрився сезон фонтанів

У центрі Києва перед Великоднем відкрився сезон фонтанів

У суботу, 27 квітня, Київська міська державна адміністрація (КМДА) запустила фонтани, які перебувають у комунальній власності, повідомляють Українські Новини.

Так, на Майдані Незалежності відбувся запуск світло-музичних фонтанів, яким розпочався новий сезон роботи фонтанів у центрі столиці.

"Процес розконсервації проводиться згідно запланованого графіку робіт", - сказала директор комунального підприємства "Київводфонд" Світлана Козловська.

Крім того, на сьогоднішній день відновлено роботу 12 фонтанів на Русанівському каналі.

Як розповів Інформатор, фонтані будуть працювати до 30 вересня, а кожен понеділок комунальники будуть їх вимикати і фонтани не працюватимуть.

Також фонтани запустили в акваторії Русанівського каналу, саме там і на Майдані вечорами будуть проходити світло-музичні вистави.

(доповнено заявою заступника КМДА Петра Пантелєєва)

За заявою заступника КМДА Петра Пантелєєва на його сторінці в Facebook, з 1 травня свою роботу після зими відновлять Русанівські фонтани.

Фонтани на Майдані. Фото: Петро Пантелєєв/FacebookФонтани на Майдані. Фото: Петро Пантелєєв/Facebook

Раніше Українські Новини писали про графік роботи столичних фонтанів.

Також фонтани на Майдані Незалежності "Великий" і "Малі" відновили роботу в 2017 році - через три роки після того, як були пошкоджені під час Революції Гідності, а фонтани з героями грецьких міфів заповнили водою в березні у Львові.

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