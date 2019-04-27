У Москві затримали екс-регіонала і відомого українського бізнесмена, - росЗМІ

У Москві слідчими Слідчого комітету Росії (СКР) затриманий відомий український бізнесмен Павло Климець. Він звинувачується в дачі хабара в особливо великому розмірі, повідомляє російське видання "Комерсант".

Кому і за що підприємець намагався передати гроші, поки невідомо. Однак, за даними видання, сам візит до Москви політика і мільйонера пов'язаний з його спробою обговорити долю належних йому активів в Донбасі, контроль за якими їм фактично втрачено після початку війни в 2014 році.

51-річний Павло Климець був затриманий в Москві за підозрою у дачі хабара в особливо великому розмірі. Слідчі СКР з Центральному округу Москви порушили кримінальну справу стосовно бізнесмена і політика, а 12 квітня суддя Марина Сірова, відома винесенням вироку у скандальній справі Pussy Riot, відправила Климця до СІЗО. Адвокати бізнесмена оскаржили це рішення в апеляційній інстанції Московського міського суду, яка скасувала постанову через порушення КПК, направивши справу на новий розгляд. До того ж сам Климець був залишений під вартою. Новий розгляд поки не призначено.

В групі компаній OLYMP, яку очолює Климець, неофіційно підтвердили його арешт у Москві. За деякими даними, візит міг бути пов'язаний з обговоренням долі близько 40% активів бізнесмена в так званих "ДНР" і "ЛНР", контроль над якими він втратив після початку бойових дій на сході України.

"Останнім часом Павлу Анатолійовичу неодноразово надходили пропозиції про те, щоб переписати або за дуже низькою ціною продати частину свого бізнесу",- сказав співрозмовник видання.

Павло Климець раніше входив до топ-100 найбагатших підприємців України, проте, за оцінками ІК Dragon Capital, за підсумками минулого року його статки склали всього $99 млн. Одним з основних його активів є група компаній OLYMP. Крім того, йому ж належить будівельна компанія "Атлант" (ввела в експлуатацію 2 млн кв. м житла), Малиновський скляний завод потужністю 87,6 тис. тонн виробів на рік, лікеро-горілчаний завод Prime потужністю 621 млн пляшок на рік, завод переробки зерна "Бікорм", Малиновський кабельний завод, найбільший у Запоріжжі торговий центр тощо. Климець є уродженцем Донецька, де він здобув вищу освіту, працював у "Донецькшахтопроходці", а потім почав займатися бізнесом. До Києва він перебрався лише 2006 року, коли був обраний депутатом Верховної ради, де займався питаннями регулювання ринку алкоголю і тютюну. Структури Климця ще зовсім недавно вважалися одними з найбільших виробників спиртного і, зокрема, горілки в Україні, але його самого не раз звинувачували у випуску підробленого алкоголю.

Як повідомляли Українські Новини, чоловіка затримали на хабарі в півмільйона доларів для нібито Луценка і Матіоса. Також затримали екс-голову правління столичного банку за розтрату.

Тим часом за 2018 декларації подали більше двох тисяч мільйонерів.